La casa de los famosos México 2026: Filtrarían habitantes y sus sueldos semanales ¡habría un Aguilar incluido!

Dentro de unos meses, iniciará la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Según Rosa María Noguerón, productora del proyecto, se está trabajando para que cuente con un excelente elenco y sea igual o más exitosa que sus predecesoras.

En medio de la espera por más detalles, ha circulado una lista que no solo revelaría a los posibles participantes de esta edición, sino también el supuesto sueldo semanal que percibirían. Esto es lo que se sabe.

La casa de los famosos México / Redes sociales

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Filtran lista de los presuntos habitantes para ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de la cuenta de Instagram de ‘ChismecitoChannel’, se dio a conocer una lista con los presuntos participantes para la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. Dicho documento menciona a quince celebridades que son:

Consuelo Duval (actriz)

Sylvia Pasquel (actriz)

Cry (Influencer)

Aldo Rendón (Influencer)

Daniela Luján (Actriz y cantante)

Aristeo Cázares (Conductor, influencer y deportista)

Eduardo España (Actor)

Ale Ríos (Influencer)

Susana Zabaleta (Actriz)

Tammy Parra (Influencer)

Omar Chaparro (Actor y cantante)

Karina Torres (Influencer)

Emiliano Aguilar (Cantante)

Cynthia Klitbo (Actriz)

Yahir (Cantante y conductor)

Según dicho listado, aquellos que presuntamente recibirían un mayor sueldo semanal serían presuntamente Consuelo Duval, Cynthia Klitbo, Susana Zabaleta, Omar Chaparro y Sylvia Pasquel. El resto de los famosos supuestamente obtendrían un pago que oscila entre los 300 mil y 100 mil pesos.

Cabe destacar que esta lista no es oficial, por lo que todo es un rumor hasta que comiencen las revelaciones, tentativamente, a finales de este mes y junio.

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¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aún no se ha anunciado de forma oficial cuándo se estrenará la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’. No obstante, se especula que podría comenzar a finales de julio de este año.

En cuanto a los conductores, Wendy Guevara anunció su regreso a las pre y postgalas del show. Por otra parte, ha circulado información de que Diego de Erice y Odalys Ramírez también regresan como los presentadores de las galas semanales.

Asimismo, se ha dicho que, presuntamente, Galilea Montijo ya no estará como conductora estelar de las galas dominicales. Según se ha especulado, los productores están pensando en poner una “cara más fresca”. No obstante, esto no ha sido confirmado.

Galilea Montijo / Mezcalent

¿Productora de ‘La casa de los famosos México’ se burló de ‘La mansión VIP’?

Hace unas semanas, se estrenó ‘La mansión VIP’, un concepto creado por ‘HotSpanish’ que tiene algunas similitudes con ‘La casa de los famosos México’. Y es que ambos son 24/7, reúnen a varios famosos e influencers, además de que el ganador obtiene un cuantioso premio.

Recientemente, Rosa María Noguerón fue cuestionada sobre su opinión acerca de este proyecto. La productora fue clara al decir que, para ella, ‘La mansión’ carece de originalidad.

“Las mentes creativas, todos estos creadores de contenido que son tan talentosos deberían de pensar en hacer un proyecto original y no empezar a contaminar este proyecto que tanto hemos cuidado”, indicó.

Cabe destacar que, en su momento, se dijo que Endemol, empresa detrás de realities como ‘La casa de los famosos’ y ‘Big Brother’, presuntamente, demandaría a ‘HotSpanish’ por presunto plagio.

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