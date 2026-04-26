Conductor mexicano de televisión rechaza entrar a ‘La casa de los famosos México’, destapa el oscuro pánico

El entrar a un reality show de televisión exhibe la vida privada y personal del concursante y, en muchos casos, la personalidad de los famosos. Un conductor mexicano de un famoso programa de chismes reveló que nunca entraría a uno de estos formatos, ¡les tiene pánico! ¿Por? Aquí te contamos de quién se trata y sus motivos.

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Conductor no quisiera entrar a un reality para evitar el hate. / Foto: Redes sociales.

¿Quién es el conductor mexicano que no entraría a un reality y por qué?

El conductor del programa de chismes Cuéntamelo ya! Carlos Arenas reveló al portal ‘Cultura Metropolitana’ que nunca entraría a un reality show ¡para evitar el hate! ¿Teme mostrar su yo real y que se le acabe la carrera?

“No quiero hate, es que luego la gente es bien cruel. ¿No? (…) En esos programas estás expuesto a que la gente hable de ti”. Carlos Arenas.

Puntualizó que no se considera una persona de realities, por lo que formatos como ‘La casa de los famosos México’ y ‘Master Chef’, entre otros, no serían la opción para él. Aunque dejó ver que habría alguna posibilidad:

“Bueno, nunca digas no, porque no sabes, ¿verdad?”. Carlos Arenas.

Aseguró que respeta mucho a las personas que se encuentran en realities, pero estando ya en el programa, puede cambiar la perspectiva.

“Yo respeto mucho a la gente de realities, a los formatos. La verdad, son cosas padrísimas que las ves de lejos y dices: ‘Está muy padre”, pero ya estar adentro, quién sabe cómo sea’” Carlos Arenas

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¿Quién es Carlos Arenas?

Carlos Arenas se ha destacado como conductor y presentador de programas en matutinos de Televisa y TV Azteca. Es sumamente recordado en la farándula porque sostuvo una relación sentimental con Vanessa Claudio en el 2014 cuando eran compañeros de ‘Venga la alegria’. Aunque se separaron hace años, diferentes controversias y sus presuntas reacciones a sus nuevas parejas sentimentales los man mantenido en la conversación más de una vez. Además, se dijo que su relación fue muy tóxica. Así lo detalló Claudio en el 2020:

“La relación que tenía no era muy saludable que digamos, Carlos es un chico muy inseguro, es una persona muy celosa, y celosa por cualquier detalle, se molestaba por todos y por todo. Se convirtió en una relación muy tóxica” Vanessa Claudio.

Carlos Arenas sostuvo una relación sentimental con Vanessa Claudio. / Foto; Redes sociales.

Este 2026, la expareja sigue dando de qué hablar. Recientemente, Vanessa Claudio generó revuelo en redes sociales al publicar una indirecta directa hacia Carlos Arenas.

El mensaje surgió tras hacerse viral un beso en vivo entre Arenas y su compañera conductora Ximena Córdoba en el programa ¡Cuéntamelo Ya!.

Vanessa compartió un video en sus historias de Instagram y TikTok utilizando el trend de la canción “Alucín”. En el clip, se le ve reaccionando con gestos de incredulidad y burla, acompañados por la frase:

“Esa historia ya se contó”. Vanessa Claudio.

➖ Ayer, en su programa, VANESSA CLAUDIO recordó la anécdota de cuando CARLOS ARENAS le fue infiel 👇🏼



🗣️ “Hasta el día de hoy lo sigue negando… aprendan del ejemplo de una y no repitan”



Todo ocurre después de que el viernes CARLOS ARENAS le ROBÓ UN BESO a XIMENA CÓRDOBA en… pic.twitter.com/TTUhTUJa7Y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 13, 2026

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¿En qué proyectos ha participado Carlos Arenas?

Carlos Arenas ha participado en diferentes proyectos televisivos y su etapa como conductor es donde se ha dado a conocer.

Se ha consolidado como una figura constante en programas de la TV abierta en nuestro país. En su carrera, Arenas ha destacado en programas como:

