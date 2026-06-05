¿Mar Contreras se lanza vs. Dalilah Polanco? Envía dardo: “No se atreven a decirme las cosas en la jeta”

Después de que Dalilah Polanco sorprendió al revivir su pleito con Mar Contreras en La casa de los famosos México, la actriz no dudó en responder de manera tajante a los rumores de una supuesta rivalidad, pero antes publicó un misterioso mensaje.

Cabe recordar que las actrices se reencontraron en los foros meses después de salir del reality show, cuando ambas fueron seleccionadas para ser parte de la telenovela “Hermanos coraje”; sin embargo, parece que su relación no ha mejorado.

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Dalilah Polanco desató polémica por hablar de nuevo sobre Mar Contreras. / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre Mar Contreras y su reencuentro en Hermanos de coraje?

En exclusiva para TVNotas, Dalilah Polanco se sinceró sobre su experiencia trabajando con Mar Contreras. Aunque reveló que no han grabado juntas, lanzó un ácido comentario que reavivó el pleito que nació en el reality show 24/7.

“No me ha tocado grabar con ella, no tengo ni idea; ojalá que se aprenda sus textos. Nunca he trabajado con ella, nada más lo que he escuchado por ahí”, explicó.

Asimismo, dejó claro que, tal y como se vio en el programa, no tienen relación fuera de los foros, pero no considera que sean rivales; solo cree que “hay gente con la que te llevas bien y otras que no”.

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Debido a la controversia que generaron sus palabras, la actriz de “La familia P. Luche” fue abordada por la prensa nuevamente; en esta ocasión, aseguró que, pese a lo que se dice, la gente para ella no es importante.

"¿Sabes qué? Nunca me habían visto (así); siempre me llevo bien con todo el mundo, no tengo broncas con nadie. La primera vez que hay una rencilla con una persona, porque no a todo mundo le caes bien; no somos monedita de oro. Llegó una y ya se agarraron de eso, pero la verdad, créanme, no tiene ni tantita importancia, no es importante”. Dalilah Polanco

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Dalilah Polanco niega rivalidad con Mar Contreras. / Redes sociales

¿Qué le respondió Mar Contreras a Dalilah Polanco?

Después de que Dalilah Polanco lanzó un nuevo dardo a Mar Contreras, la actriz publicó un misterioso video en el que recrea una dinámica de una convivencia laboral; sin embargo, llamaron la atención las frases que utiliza.

“En esta fila que se formen las que me critican, malditas”, “Que se formen las que no se atreven a decirme las cosas en la jeta, moscas muertas” y “¿Ya se sienten mejor después de hablar de mí o se sienten igual de miserables?”, son algunas de los diálogos con las que acompaño el video titulado: “La de tu oficina que es cero filtros”.

La actriz de melodramas como “Teresa” no mencionó en ningún momento a Dalilah Polanco, pero usuarios resaltaron que la publicación ocurrió tras las declaraciones de su excompañera sobre su reencuentro en telenovela.

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¿Qué dijo Mar Contreras sobre la supuesta rivalidad con Dalilah Polanco?

Semanas después de que Mar Contreras alarmó a sus fans por problemas de salud, la actriz se sinceró sobre lo que ocurre en los foros de grabación con su compañera en una entrevista con el programa Hoy.

Al igual que Polanco, compartió que aún no han grabado juntas y negó que exista una rivalidad; incluso resaltó que tiene una buena relación con los protagonistas del melodrama y señaló:

“No tenemos una relación y nunca la hemos tenido. Al final, siempre he sido muy congruente. Yo nunca he tenido un pleito con alguien y si alguien lo ha tenido conmigo, pues que se siga peleando solo”. Mar Contreras

Mar Contreras desmiente rumores sobre enemistad con Dalilah Polanco. / Redes sociales

Finalmente, respecto a la posibilidad de grabar juntos en el futuro, Mar Contreras aseguró que podría suceder y será muy divertido, pero negó que busque hablar mal de su colega. “Yo estoy muy feliz en mi vida. Estoy en un gran momento”, concluyó.

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