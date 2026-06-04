¿Mar Contreras le contesta a Dalilah Polanco? La actriz la vuelve a lanzar dardo: “No tiene ni tantita importancia”

Las actrices parecen seguir el pleito que comenzó dentro de La casa de los famosos México tras no lograr tener una buena relación en el reality. Ahora, Dalilah Polanco y Mar Contreras se vuelven a encontrar cara a cara en un nuevo proyecto televisivo.

A casi un año de que concluyó la tercera temporada del proyecto televisivo, Polanco y Contreras parecen no superar su supuesta rivalidad, pues recientes declaraciones de la conductora avivaron el conflicto.

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Dalilah Polanco y Mar Contreras, revive su pleito en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre Mar Contreras tras coincidir en telenovela?

En exclusiva con TVNotas, Dalílah Polanco avivó el pleito de La casa de los famosos tras coincidir con Mar Contreras en telenovela. De acuerdo con la actriz, no han tenido la oportunidad de grabar juntas, pero lanzó un ácido comentario que incendió las redes: “Ojalá que se aprenda sus textos”.

Sin embargo, aseguró que, contrario a lo que se dice, Mar Contreras y ella no eran “súper rivales”; solo considera que hay personas con las que “te llevas bien y otras con las que no”. “No creo que tengamos nada en común. Ya sabré cómo es trabajar con ella”, compartió.

Pese a que la actriz de melodramas como “Teresa” no se ha pronunciado al respecto, Polanco volvió a ser cuestionada sobre el tema, pero ahora sorprendió al parecer hacer desaire a su colega.

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¿Dalílah Polanco hace desaire a Mar Contreras frente a la prensa?

En un nuevo encuentro con la prensa, la actriz de “La familia P.Luche” aseguró que el comentario que hizo sobre Mar Contreras a TVNotas no fue de manera personal, pues hubiera dicho lo mismo de cualquier otro artista.

Revive pleito de Mar Contreras y Dalilah Polanco. / Vix

“Lo puedo decir de quien sea. ¿Sabes qué? Nunca me habían visto (así); siempre me llevo bien con todo el mundo, no tengo broncas con nadie. La primera vez que hay una rencilla con una persona, porque no a todo mundo le caes bien; no somos monedita de oro. Llegó una y ya se agarraron de eso, pero la verdad, créanme, no tiene ni tantita importancia, no es importante”. Dalilah Polanco

De igual forma, reitero que aún no coinciden en los foros de grabación, pero sabe que cuando eso suceda van a trabajar bien, pues antes que nada son actrices.

Al momento, Mar Contreras no ha contestado a las recientes declaraciones de Dalilah Polanco. ¿Habrá problemas en el set?

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¿Cómo inició la supuesta rivalidad entre Mar Contreras y Dalilah Polanco?

Dentro de La casa de los famosos México, Dalilah Polanco y Mar Contreras tuvieron pequeños enfrentamientos relacionados con el orden y la limpieza, pues ambas disfrutaban estar dentro de la cocina y mantener los espacios lo mejor posible.

Con el paso de las semanas, sus comentarios subieron de tono y, aunque al final del reality aseguraron que su “rivaldiad” quedaría ahí, distintas declaraciones han vuelto a revivir la conversación en redes.

Sin embargo, en el reciente encuentro con la prensa, Polanco negó que haya rivaldiad con su colega y afirmó: “No hay un pleito, no hay enojo, no hay golpes, no hay sangre, no hay nada. Se está haciendo más grande esto de lo que es”.

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