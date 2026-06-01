Dalilah Polanco y Mar Contreras: ¡Sigue el pleito de La casa de los famosos México en telenovela!

Ya ha pasado casi medio año desde que concluyó la tercera temporada de La casa de los famosos México, y Dalilah Polanco aún no supera el recelo que le tiene a Mar Contreras, con quien tuvo varios enfrentamientos en el reality.

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Dalílah Polanco tuvo una gran rivalidad con Mar Contreras en La casa de los famosos México / Fotos: Alejandro Isunza, IG@polancodalilah y Archivo TVNotas

¿Qué novela harán Dalilah Polanco y Mar Contreras?

Ahora les tocará trabajar juntas en la telenovela Tierra de amor y coraje, por lo que Dali lanzó ácido comentario hacia Mar: “No me ha tocado grabar con ella, no tengo ni idea, ojalá que se aprenda sus textos. Nunca he trabajado con ella, nada más lo que he escuchado por ahí”.

Y añadió que, después del reality, no ha hablado con Mar. “No éramos súper rivales, pero hay gente con la que te llevas bien y otras que no. No creo que tengamos nada en común. Ya sabré cómo es trabajar con ella”. Y sobre si le llama la atención esta situación, respondió con franqueza: “Pues ya está ahí, qué hago”.

De este proyecto nos adelantó: “Mi papel es ‘Jovita’. Soy la nana de los 3 niños ‘Coraje’ y estoy muy contenta de trabajar nuevamente con ‘el Güero’ Castro. Nos fuimos a grabar a Estados Unidos, al desierto de Arizona. Lo pasamos muy bien, porque además el clima fue muy benévolo con nosotros”.

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Dalílah Polanco regresa a las telenovelas tras La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Qué pasó con Dalilah Polanco después de La casa de los famosos México?

Durante La casa de los famosos, Dalilah recibió mucho rechazo por parte del público, pero eso a ella le vale. “No lo leí. Hacer caso a palabras necias es de ignorantes, y yo no soy ignorante. No tuve que lidiar con ellos, porque el hate lo único que hace es que factures. Entonces: ‘Gracias por existir’”.

“Yo estoy muy agradecida, porque es algo que nunca había hecho. Fue una gran experiencia. A los que ahora van a participar les recomiendo que entren honestos, con su verdad en la mano y que se diviertan. A mí me perjudicó por los que quisieron echarme, que tienen sus problemas, odio cargado y no saben más que dar eso. Pero a mí la gente me sigue queriendo. Mi fandom es mi súper poder, no me ha soltado”. Dalilah Polanco

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Dalílah Polanco logró una buena relación con Ninel Conde en LCDLFM / Fotos: Alejandro Isunza, IG@polancodalilah y Archivo TVNotas

¿Dalilah Polanco tiene parejas mujeres?

Por otra parte, en los últimos meses se ha cuestionado sobre si Dalilah es lesbiana y si andaba con otra mujer, a lo que ella contesta: “Lo tomé bonito, porque el hecho de que yo no tenga pareja desde hace tiempo, y me pongan novios y novias por todos lados, dices: ‘Qué bonito que tenga yo todavía la capacidad de hacerle sentir algo lindo a alguien’. Entonces, no tengo más que agradecer”.

Sobre si diría públicamente que tiene novia, nos dijo: “Claro que sí. Hasta si fuera ‘therian’. También lo diría con mucho orgullo. En La casa comenté que yo no le he dicho no a nada, porque hay que decir: ‘Ya probé’, para decir si me gusta o no. Probé con una mujer y no supe qué hacer, si una trenza o unos bucles. Ya estuve ahí, no cuajó, uno nunca sabe”.

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Dalílah Polanco estuvo casada de 2000 a 2002 con Sergio Catalán. / Fotos: Alejandro Isunza, IG@polancodalilah y Archivo TVNotas

Dalilah Polanco pareja actual, ¿sale con alguien?

Ahora, Dalilah Polanco no tiene pareja. En cuanto a tener un nuevo romance, asegura: “Probablemente no me vuelva a enamorar, quién sabe. Uno nunca tiene que decir: ‘De esta agua no he de beber’, porque es en la que se va a ahogar. Ya llevo 4 años soltera y no estoy buscando, por eso no ha llegado. No me he dejado tampoco encontrar. No creo enamorarme de nadie, por ahora, ya veremos después”

“Estoy en un momento de la vida que también ¿es muy maravilloso y respetable, en donde tranquila como estoy. He tenido muchas parejas maravillosas. He querido bastante y sé que me han amado también, pero, así como estoy, me encuentro en paz. Lo que sí es importante es que me haga reír y con mucho gusto me volvería a casar”. Dalílah Polanco

¿Quiénes han sido parejas de Dalilah Polanco?

Aunque se especula sobre la orientación de Dalilah, solo se le han conocido relaciones con hombres.

Segio Catalán: Se conocieron en Guadalajara, Jalisco en 1993. Tras 7 años de novios, se casaron en 2000 y se separaron en 2002, de mutuo acuerdo.

Eugenio Derbez: Se conocían desde varios años antes, pero en 2003 fue en La familia P. Luche donde se dio el romance. Dalilah ha dicho que él la dejó por Alessandra Rosaldo.

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