Dalilah Polanco, tras caída en La casa de los famosos México, ¡padece espantosas secuelas! “Me tienen que romper”

La actriz Dalilah Polanco habló sobre las secuelas que enfrenta tras la caída que sufrió durante su participación en La casa de los famosos México 2025, ¿es grave? Te contamos todo lo que dijo la cantante del accidente.

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Dalilah Polanco revela que presenta secuelas tras accidente en La casa de los famosos México 2025. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

Durante una de las dinámicas dentro de La casa de los famosos México 2025, la actriz Dalilah Polanco vivió un momento que generó atención tanto dentro como fuera del programa. Mientras participaba en el reto de robo de salvación, perdió el equilibrio al intentar bajar unas escaleras, lo que derivó en una caída frente a las cámaras.

Tras el incidente, sus compañeros reaccionaron de inmediato. Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada del reality show, y el Guana fueron de los primeros en acercarse para auxiliarla, en un momento que quedó registrado durante la transmisión del reality show.

Posteriormente el equipo médico del programa intervino para brindarle atención y realizar una valoración tras la caída. La producción dio seguimiento a lo ocurrido dentro de la dinámica.

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Dalilah Polanco y las secuelas de su caída en La casa de los famosos México 2025. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son las secuelas que tiene Dalilah Polanco tras caída en La casa de los famosos México 2025?

En entrevista con De primera mano, Dalilah Polanco dio a conocer que, tras la caída que sufrió en La casa de los famosos México 2025, presenta fibrosis, una condición que implica el desarrollo excesivo de tejido cicatricial como consecuencia de una lesión. Explicó cómo este proceso forma parte de su recuperación.

“Sí, tengo que confesar que no he seguido con la rehabilitación porque me tienen que romper la fibrosis que se causó y no quiero, en algún momento será, pero ahorita no. Andamos trabajando mucho, estamos en friega y no andamos queriendo ahorita tener un dolor extra”. Dalílah Polanco.

Además, detalló que la atención no requiere cirugía, sino sesiones de fisioterapia enfocadas en tratar la fibrosis generada tras las fracturas. “No (es con cirugía), es con fisioterapeuta, pero duele mucho, tienen que romper la fibrosis que se hizo porque fueron tres huesitos del pie, dos rotos y uno fisurado; y el radio de la mano, estás con la mano y el pie inmóviles”, explicó sobre las lesiones que presentó.

Dalilah Polanco señaló que, aunque realiza algunos ejercicios, ha pospuesto acudir a terapia especializada por ahora. “Los ejercicios sí los hago y la fisioterapia tengo que confesar que no he ido porque soy bien coyona. Me voy a esperar a que se termine Los hermanos coraje y ya lo hago”, dijo, al referirse a sus planes para retomar el tratamiento.

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Caída de Dalilah Polanco deja secuelas: esto dijo sobre su recuperación. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Dalilah Polanco?

Dalilah Polanco es una actriz nacida el 27 de noviembre de 1971 en Guasave, Sinaloa. Es hija del músico Cutberto Pérez, fundador del Mariachi 2000, y de la bailarina de ballet folclórico Aída Polanco. Inició su carrera en la televisión desde temprana edad, participando en producciones como La paloma y Mujer, casos de la vida real, lo que marcó sus primeros pasos dentro de la industria.

A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de diversas telenovelas y series, entre ellas El privilegio de amar, Mi destino eres tú y Por ella soy Eva. Uno de los personajes que le dio mayor reconocimiento fue Martina en la serie La familia P. Luche, con la que consolidó su presencia en la televisión mexicana.

Además de su trabajo como actriz, Dalilah Polanco ha participado en proyectos de conducción y teatro. Ha sido parte de programas como De buenas y de producciones escénicas como Mentiras: el musical y Mame, el musical, combinando su carrera entre la pantalla y el escenario.

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