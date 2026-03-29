Angelique Boyer habla de su relación con Bárbara de Regil: ¿Hubo competencia o rivalidad en la pantalla?

Angelique Boyer fue cuestionada recientemente sobre la relación que mantiene con Bárbara de Regil tras coincidir en un proyecto, en medio de versiones sobre una posible rivalidad entre ambas. Ante ello, la protagonista de la icónica villana Teresa respondió a estos señalamientos, ¿qué dijo la actriz? Te revelamos los detalles.

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Angelique Boyer rompe el silencio sobre Bárbara de Regil y la supuesta rivalidad entre ambas. / Redes sociales

¿Cuándo trabajaron juntas Angelique Boyer y Bárbara de Regil?

La actriz Angelique Boyer y Bárbara de Regil compartieron créditos en la película Socias por accidente, una historia que reúne a dos personajes con personalidades opuestas en una misma situación.

La trama sigue a Alexa (Angelique Boyer), una relacionista pública, y Regina (Bárbara de Regil), una entrenadora con un estilo directo, quienes coinciden al involucrarse con el mismo hombre. La historia toma un giro cuando ambas descubren que Roy (Diego Klein) no solo las engañó, sino que también las dejó embarazadas y les causó problemas adicionales. A partir de ese momento, las protagonistas pasan de confrontarse a establecer una alianza con un objetivo en común: encontrarlo.

A lo largo de la película, el relato se desarrolla entre situaciones que incluyen persecuciones, planes improvisados, cambios de identidad y distintos intentos por enfrentarlo. En ese proceso, la dinámica entre los personajes evoluciona y se construye una relación distinta a la inicial.

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Angelique Boyer y Bárbara de Regil trabajaron juntas en la película Socias por accidente. / Redes sociales

¿Qué dijo Angelique Boyer de la supuesta rivalidad con Bárbara de Regil?

Angelique Boyer abordó los señalamientos sobre una posible rivalidad con Bárbara de Regil tras coincidir en el rodaje de Socias por accidente. Durante un encuentro con medios, la intérprete fue cuestionada sobre la dinámica que mantuvieron en el set, donde ambas compartieron escenas a lo largo de la historia, ante ello, la actriz descartó cualquier tipo de competencia y explicó la forma en que concibe las relaciones entre mujeres dentro de la industria.

Yo siempre he sido partidaria de ser generosa como mujer, no me gusta sentir envidia ni competencia, son sentimientos que arruinan el alma. La competencia más grande que tenemos es con nuestro espejo y es a quién más debemos ponerle expectativas en todo caso. Angelique Boyer.

Además, la actriz señaló que, más allá de las versiones que han circulado, la convivencia entre ambas se ha desarrollado de manera cercana. Incluso, en distintas ocasiones se les ha visto juntas, compartiendo momentos fuera del set, lo que ha sido interpretado como una muestra de la relación que mantienen.

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Angelique Boyer enfrenta los rumores y habla sobre su relación con Bárbara de Regil. / Redes sociales

¿Quién es Angelique Boyer?

Angelique Boyer es una actriz francomexicana nacida el 4 de julio de 1988 en Saint-Claude, Jura, Francia. Comenzó su trayectoria artística desde joven, participando inicialmente en agrupaciones musicales como Rabanitos Verdes y C3Q’S, antes de enfocar su carrera en la actuación.

Su debut en televisión ocurrió en la producción Corazones al límite, donde interpretó a Anett”, lo que marcó el inicio de su presencia en la pantalla. Posteriormente formó parte de diversos proyectos en televisión, como Rebelde, donde dio vida a Vico, así como de la serie Mujeres asesinas. Además de su trabajo en este medio, también ha participado en teatro con la obra Ausencia de Dios y en cine con la película J-ok’el: La leyenda de la Llorona.

A lo largo de su carrera, ha asumido distintos papeles protagónicos en televisión, entre ellos:



Teresa

Abismo de pasión

Lo que la vida me robó

Tres veces Ana

Amar a muerte

Imperio de mentiras.

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