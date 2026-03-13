Angelique Boyer sorprende al aparecer vendiendo dulces: ¿la actriz tiene problemas de dinero?

En redes sociales no se habla de otra cosa: Angelique Boyer, la aclamada actriz de “Teresa”, “Rebelde” y “Doménica Montero”, apareció vendiendo dulces y sirviendo palomitas en la dulcería de una reconocida cadena de cines. El video explotó en TikTok y X, desatando un sinfín de especulaciones y teorías sobre una posible crisis económica, un supuesto retiro de la televisión o hasta problemas con su representante.

La protagonista de telenovelas, una de las figuras más sólidas del espectáculo mexicano, fue captada detrás del mostrador vestida como empleada del cine, atendiendo a los clientes con una sonrisa. El misterio duró apenas unas horas, pero fue suficiente para que su nombre acaparara titulares ¿se retira de la actuación? ¡Entérate!

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Angelique Boyer / Redes sociales

¿Por qué Angelique Boyer apareció trabajando en la dulcería de un cine?

El video que circula en redes sociales muestra a Angelique Boyer atendiendo en la dulcería de un cine, sirviendo palomitas y refrescos como cualquier empleado del lugar. La escena sorprendió a los clientes y a quienes vieron las imágenes en Internet, pues no es común ver a una estrella de televisión realizando este tipo de actividades frente al público.

Sin embargo, lejos de tratarse de problemas económicos o de trabajo, todo fue parte de una estrategia promocional. La actriz participó en una dinámica organizada por una cadena de cines para promocionar “Socias por accidente”, la película en la que está involucrada, fingiendo ser empleada para convivir con los asistentes y generar conversación en redes.

Durante la activación, Angelique Boyer atendió con una gran sonrisa, entregó bebidas, sirvió palomitas, conversó brevemente con los espectadores e incluso recomendó la película. La reacción del público fue inmediata: algunos tardaron en reconocerla, otros aprovecharon para tomarse fotos o grabar videos, y la mayoría se mostró sorprendida y emocionada por el inesperado encuentro.

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Angelique Boyer sorprende al aparecer vendiendo dulces en un cine

¿Angelique Boyer tiene problemas de dinero?

Tras la viralización del clip, algunos usuarios comenzaron a especular sobre la situación económica de Angelique Boyer. El hecho de verla trabajando detrás de un mostrador llevó a varios a preguntarse si la actriz atravesaba dificultades financieras.

Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que la estrella de televisión tenga problemas de dinero. Al contrario, Angelique Boyer mantiene una carrera sólida dentro del entretenimiento, tanto en televisión como en cine y teatro.

A lo largo de los años, la actriz ha participado en algunas de las telenovelas más exitosas de la televisión mexicana, lo que le ha permitido consolidar una trayectoria estable y muy reconocida por el público.

Por esa razón, la aparición de Angelique Boyer en la dulcería del cine fue simplemente una actuación temporal como parte de una campaña promocional. El objetivo era sorprender al público y generar conversación en redes sociales, algo que sin duda se logró.

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¿De qué trata Socias por accidente, la película que Angelique Boyer promocionó en el cine?

Socias por accidente es una comedia romántica mexicana protagonizada por Angelique Boyer y Bárbara de Regil, que sigue la historia de Alexa y Regina, dos mujeres completamente diferentes que descubren que han sido engañadas por el mismo hombre, interpretado por Diego Klein. Ambas no solo fueron estafadas sentimentalmente, sino que además quedaron embarazadas al mismo tiempo. En vez de pelear entre ellas, deciden unir fuerzas, enfrentar la traición y buscar venganza, formando una alianza inesperada llena de humor, enredos y sororidad.

El estreno oficial de Socias por accidente en México es el 12 de marzo de 2026, en todas las cadenas de cine del país, incluyendo Cinépolis y Cinemex.