Actriz de Muchachitas explota vs. sus excompañeras de grabación y se niega a verlas: “Hicieron cosas feas”

Una famosa actriz mexicana rompió el silencio recientemente, para hablar de la relación con sus excompañeras en Muchachitas, una de las telenovelas nacionales más exitosas de todos los tiempos. Te contamos quién es y qué dijo.

Telenovela “Muchachitas” / Redes sociales

¿Qué actriz mexicana, de Muchachitas, arremetió contra sus excompañeras?

Se trata de la actriz mexicana Cecilia Tijerina, quien recientemente reapareció en el matutino Hoy, luego de varios años alejada del medio artístico y sorprendió al hablar abiertamente sobre las experiencias negativas que vivió durante las grabaciones de Muchachitas.

La intérprete, quien dio vida a Mónica Sánchez-Zúñiga, confesó que no tiene interés en reencontrarse con parte del elenco debido a situaciones que calificó como desagradables y dolorosas.

Sus declaraciones han llamado la atención debido a que Muchachitas es uno de los proyectos juveniles más exitosos en la historia de la televisión mexicana. ¿Por qué cambió?

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Cecilia Tijerina / Univisión

¿Por qué la actriz Cecilia Tijerina no quiere hablar con sus excompañeras de Muchachitas?

Cecilia Tijerina habló durante el programa Hoy, y en declaraciones retomadas por el medio Milenio, la actriz reveló que las demás actrices “no le caen bien":

No me caen bien, hicieron cosas feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas. Cecilia Tijerina

A pesar de la “fricción” que aún conserva por lo ocurrido, Tijerina señaló que, en caso de encontrarse con sus excompañeras, sí las saludaría. “ Lo cortés no quita lo valiente ”, comentó.

Como detalle, Cecilia mencionó que durante su participación en la telenovela vivió momentos difíciles, algo que hasta las “vestuaristas” se dieron cuenta: “ Pregúntales a las de vestuarios como Emma Laura las trataba. Logró que corrieran a una ”, comentó la intérprete.

Sin más detalles, Cecilia Tijerina mantiene lejanía con sus excompañeras, algo que pocos seguidores de la telenovela esperaban.

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Cecilia Tijerina joven / Redes sociales

¿Quién es Cecilia Tijerina y en qué telenovelas participó?

Cecilia Tijerina es una actriz mexicana reconocida principalmente por su participación en Muchachitas, producción que la convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión mexicana.

Cecilia participó en otros proyectos televisivos, aunque con el paso de los años decidió alejarse de los reflectores y mantener una vida más privada, lejos de la exposición mediática que caracterizó gran parte de su juventud. Aquí algunos de los proyectos en los que participó:



Recogiendo los pedazos y,

y, Érase una vez en México.

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