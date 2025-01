Tiaré Scanda y su experiencia en la industria del entretenimiento: Rechazos, sueños y perseverancia

La actriz, guionista y directora Tiaré Scanda compartió recientemente en una entrevista para el programa De primera mano los retos y aprendizajes que han marcado su trayectoria en la industria del entretenimiento.

Con una carrera que abarca varias décadas, Scanda se sinceró sobre los altos y bajos que la han acompañado desde que inició como una “muchachita” de telenovela.

Tiaré Scanda se dio a conocer en el ámbito televisivo gracias a su participación en la exitosa telenovela Muchachitas. Este proyecto fue el trampolín que la llevó a incursionar en otros formatos, como el cine y, más adelante, a destacarse como guionista.

Sin embargo, su inquietud artística no se detuvo allí, y hace algunos meses decidió dar un paso más al convertirse en directora, sumando así otra faceta a su carrera.

“Uy, muchísimos [rechazos]. Imagínate, pues es parte de la carrera ir a muchos castings y todo, y a veces sí [te rechazan] de proyectos que dices: ‘Ay, me muero por hacerlo’, pero pues a la directora o al director le funcionó mejor otra actriz”, confesó Scanda durante la entrevista.

A lo largo de los años, la actriz ha aprendido a aceptar estas decisiones, entendiendo que en muchas ocasiones no se trata de falta de talento, sino de cuestiones relacionadas con la dinámica de los personajes o la visión del director.

“Yo también he estado del otro lado, porque también soy directora y también produzco. A veces hay gente súper talentosa, súper bonita, súper simpática, súper todo, pero que a la hora de armar las familias [en pantalla], no se parece al otro [actor], o la energía del otro es más dura y esta persona es muy dulce. Hay razones por las que no nos eligen a los actores.”