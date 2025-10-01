Alessandra Rosaldo reaparece tras exponerse ‘infidelidad’ de Eugenio Derbez a Dalilah Polanco

Alessandra Rosaldo ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Y es que, tras unas intensas declaraciones que dio Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’, resurgió el rumor de que ella fue la causante de la separación entre la actriz y Eugenio Derbez, quien es su actual esposo, la cantante reaparece en redes sociales, ¿se pronunció ante el escándalo?

Alessandra Rosaldo / Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo provocó la ruptura entre Eugenio Derbez y Dalilah Polanco?

Aunque ahora son una de las parejas más sólidas del medio artístico, el romance de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez inició con polémica. Y es que la cantante fue señalada de haber sido “la tercera en discordia” en el romance del actor con Dalilah Polanco.

Si bien esta especulación fue olvidada con el tiempo, volvió a cobrar relevancia después de que la propia Dalilah hablara sobre la infidelidad de un exnovio. Pese a no mencionar nombres, indicó que había visto unas fotos en una revista.

Dicha revista es TVNotas. En 2006, te mostramos unas fotos en las que se les veía a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo paseando en un centro comercial. También te contamos que el futuro del noviazgo de cuatro años entre el actor y Polanco estaba en duda.

Aunado a todo esto, los fans recordaron que, hace algunos meses, la propia Rosaldo admitió que, cuando conoció a Derbez, ambos tenían pareja. Asimismo, mencionó que ella terminó con su novio de aquel entonces y que, si bien intentó mantenerse alejada del comediante, pues aparentemente seguía comprometido, la “química” fue muy fuerte.

Cabe destacar que ninguno de los involucrados ha dicho de forma directa que haya habido una infidelidad de por medio. No obstante, las especulaciones no han parado y muchos internautas acusan a Rosaldo de haber sido “la amante” de Eugenio.

Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en un estacionamiento, como lo contó Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Archivo TVNotas

¿Alessandra Rosaldo le responde a Dalilah Polanco tras sus aparentes declaraciones sobre Eugenio Derbez?

En medio de todo este escándalo, Alessandra Rosaldo reaparece en redes sociales con un contundente mensaje. Aunque lejos de lo que muchos piensan, no está relacionado con Dalilah Polanco o todo este escándalo.

La integrante de ‘Sentidos opuestos’ reposteó un video que le hizo un fan que mostraba imágenes de un momento divertido que vivió en su más reciente viaje a Japón.

“No solo me hizo reír, me carcajé sin parar más de una vez. Joya” Alessandra Rosaldo

Si bien parece no tener relación con todo el escándalo de Eugenio y Dalilah, muchos interpretaron su mensaje como una forma de restarle importancia a las especulaciones y comentarios negativos que ha recibido últimamente.

Cabe resaltar que Alessandra, Eugenio y los hijos de este último fueron a Japón como parte de su programa ‘De viaje con los Derbez’.

Mensaje de Alessandra Rosaldo / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Tras terminar su romance con Dalilah Polanco en 2006, Eugenio Derbez dio a conocer su noviazgo con Alessandra Rosaldo. Se comprometieron en 2011 y, al año siguiente, se casaron en una boda muy mediática en la Ciudad de México.

En 2014, le dieron la bienvenida a su primera y única hija en común. Para Eugenio, la menor fue su cuarta hija, pues recordemos que es padre de José Eduardo, Vadhir y Aislin Derbez. Por lo que se ha visto en redes sociales, los hijastros de Rosaldo se llevan muy bien con ella.

A lo largo de su relación, han enfrentado rumores de infidelidad y separación. No obstante, la pareja siempre ha mostrado indiferencia ante las especulaciones, dejando ver que siguen siendo muy felices.

