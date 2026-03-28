Alejandra Guzmán protagoniza bochornoso momento; ¡tira la placa conmemorativa de Malinche, el musical! VIDEO

Tras las complicaciones de salud de Alejandra Guzmán, la cantante volvió a llamar la atención en redes sociales, pero no por su accidente. En esta ocasión, la artista causó revuelo por el incómodo momento que protagonizó en plena develación de la placa por el primer año de temporada de la obra ‘Malinche, el musical’.

La situación no pasó desapercibida para nadie y surgieron rumores sobre si Alejandra Guzmán presuntamente estaría bajo los influjos del alcohol en el evento. Cabe recordar que Javier Ceriani informó que la famosa presuntamente habría recaído en la adicción a la bebida. ¿Será? Esto sabemos.

Alejandra Guzmán se volvió viral en redes por el incidente que protagonizó. / Redes sociales

Te puede interesar: Sylvia Pasquel rompe el silencio sobre la salud de Alejandra Guzmán y revela cuándo volvería a los escenarios

¿Qué dijo Alejandra Guzmán sobre la caída que sufrió y cuál es su actual estado de salud?

Hace un par de días, a través de una conferencia de prensa, Enrique Guzmán dio a conocer que Alejandra Guzmán sufrió un accidente doméstico. Sin embargo, dejó claro que esta situación no requirió hospitalización de emergencia.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio... Eso le estiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”. Enrique Guzmán

Por su parte, Alejandra Guzmán rompió el silencio y dio más detalles sobre la caída que sufrió. A través de una entrevista en ‘Venga la alegría’, ‘la Reina del rock’ comentó que está bien de salud. Señaló que está en terapia y muy pronto seguirá con su gira.

Alejandra Guzmán sufrió un accidente doméstico ¿cuál es su estado de salud? / YouTube: Alejandra Guzmán

“Muy bien... Fue una caída con suerte; la verdad, tuve mucha suerte de haber caído bien... Y me la metieron, ahora sí la tengo bien metida, ¡la cadera!”, dijo.

Alejandra Guzmán “Estoy en terapia, vuelvo el 27 de julio con mi gira. Gracias a Dios tengo mucha salud y mucha gente que me ha apoyado, entonces, ¿qué más quiero? Ya estoy completa de nuevo”.

No te pierdas: Frida Sofía reaparece con mensaje tras caída de su mamá Alejandra Guzmán; ¿habla sobre el karma? | FOTO

¿Alejandra Guzmán sufrió un accidente presuntamente por recaer en el alcohol?

Luego de que Alejandra Guzmán habló sobre su estado de salud tras la caída que sufrió, Javier Ceriani dio más detalles que no pasaron desapercibidos. De acuerdo con el periodista argentino, el accidente se suscitó en circunstancias supuestamente diferentes a las que habría revelado la hija de Enrique Guzmán.

A través de su programa de YouTube, Ceriani comentó que, presuntamente, ‘la Guzmán’ habría estado en estado inconveniente durante 8 días, lo cual, supuestamente, habría derivado su caída.

Javier Ceriani reveló que Alejandra Guzmán presuntamente recayó en la bebida / IG: @laguzmanmx

“Tengo que anunciarles que la caída que tuvo Alejandra Guzmán es porque Alejandra Guzmán habría estado durante ocho largos días… bebiendo alcohol de una forma…” Javier Ceriani

Además, el comunicador recordó las enfermedades que le habrían detectado a la intérprete de ‘Te esperaba’.

“Le detectaron escoliosis tipo dos… una hernia en las vértebras… descalcificación en la columna… problemas en las rodillas y manos… hipertensión y prediabetes”, agregó.

Por su parte, Alejandra Guzmán no ha confirmado, ni ha respondido a la versión que dio a conocer Javier Ceriani. Solo dejó claro que se encuentra bien de salud tras esta desafortunada caída. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

Mira: ¿Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán están del chongo? La actriz explota al hablar de la cantante y su cumpleaños

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en el aniversario de la obra ‘Malinche, el musical’?

La noche del pasado viernes 27 de marzo, en el Frontón México, se celebró el primer aniversario de temporada de la obra ‘Malinche, el musical’. En dicho magno evento, Alejandra Guzmán fue la madrina y develó la placa conmemorativa del proyecto.

Alejandra se dijo contenta, dado que sería la primera vez que develaba una placa.

“Es un honor, es mi primera develación de placa. Gracias, Nacho. (Cano creador y director del montaje). Gracias a todo el elenco, que brille y qué felicidad muy grande”. Alejandra Guzmán

Sin embargo, el emotivo momento fue opacado por el incidente que la cantante protagonizó. ¡Tiró la placa frente al público!

Todo sucedió cuando ‘la Guzmán’ jaló la tela que cubría la placa, aparentemente con bastante fuerza, lo que derivó en que esta cayera al suelo. Eso no es todo; en el momento en el que intentaron levantarla, se le desprendió el marco de esta.

Alejandra Guzmán tiró la placa conmemorativa del aniversario de la obra Malinche, el musical / Juan Pablo Méndez y Liliana Carpio

Al verse envuelta en esta polémica situación frente al público, Alejandra simplemente se quedó con la boca abierta y dijo, entre risas: “Es que tenía ganas de hacerlo, no he roto nada, ¿verdad?”.

Por su parte, Nacho Cano intentó disipar el momento con una broma de lo sucedido:

“Está bien, un aplauso para Alejandra; de ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa”. Nacho Casano

El incidente no pasó a mayores, por lo que Alejandra Guzmán y Nacho Cano se abrazaron y siguieron el festejo. No obstante, en redes sociales, el momento se volvió viral. Incluso, algunos usuarios reprobaron la acción de la famosa, así como hubo quienes señalaron que, presuntamente, habría estado bajo los efectos del alcohol. ¿Será?

Alejandra Guzmán y Nacho Cano bromearon sobre el incidente con la placa de Maliche, el musical / Juan Pablo Méndez y Liliana Carpio

Estos fueron algunos comentarios:



“Qué poca, ¿ni una disculpita? Nada”,

“Anda bien drog… y tomada”,

“Si alguien del público la hubiera tirado, ¡ufff, arde Troya! Pero como fue ella, no pasa nada. Así es eso”,

“ Somos lo que hacemos… Es una pend… no tuvo cuidado, ¿estaba ped…?”

“Bien tosca la doña”

“Qué incómodo momento, no puede ser profesional”

Alejandra Guzmán y Nacho Cano en el aniversario de Maliche, el musical / Juan Pablo Méndez y Liliana Carpio

Al momento, Alejandra Guzmán no se ha pronunciado con respecto a las críticas tras protagonizar esta situación que fue señalada por usuarios como “incómoda”, así como tampoco a hablado sobre las especulaciones sobre si presuntamente habría estado bajo los influjos del alcohol.

Así fue el momento:

Checa: Susana Zabaleta explota ante preguntas sobre Frida Sofía y Alejandra Guzmán: “Me vale m...”

¿Qué ha dicho Alejandra Guzmán sobre su problemas con el alcohol?

Cabe recordar que Alejandra Guzmán ya ha hablado sobre sus problemas con la bebida. Mediante una entrevista con Pati Chapoy, reveló que empezó a tomar a los 14 años.

“Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta de que era alcohólica y que no podía controlar esa fiesta… A los 28 años me di cuenta de mi alcoholismo, pero empecé a tomar como a los 14”. Alejandra Guzmán

Asimismo, contó que buscó ayuda y se internó en diversas ocasiones. No obstante, la mayoría de las veces recayó, hasta que “tocó fondo”.

Alejandra Guzmán ha tenido problemas con las adicciones. / Redes sociales

“Muchas veces he recaído, pero es parte del proceso. Es como cuando apagas una vela; dejas de tomar, pero si recaes, la enciendes desde donde quedó, y sigues cavando. El problema es que cavas tu propia tumba”. Alejandra Guzmán

“Cuando tocas bien fondo, ahora sí puedes salir… Claro que he tocado fondo, pero lo importante es que he podido pedir ayuda y levantarme”, agregó.

Por otro lado, hace unos meses, se rumoró que supuestamente habría recaído en dicha dependencia. Sin embargo, Enrique Guzmán dio a conocer que su hija dejó el alcohol y su última recaída fue tras la muerte de Silvia Pinal, su madre, el pasado 28 de noviembre del 2024.

“Está retirada del alcohol desde hace ocho, nueve meses, por fin, ha tenido sus problemas de recaídas”, dijo en su momento.

Actualmente, Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, no ha confirmado alguna recaída en la adicción a la bebida.