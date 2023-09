Alejandra Guzmán habla como nunca de sus adicciones: “Toqué fondo y pedí ayuda”

Alejandra Guzmán se sinceró, frente a las cámaras de Ventaneando, sobre las adicciones y problemas con el alcohol, que ha enfrentado a lo largo de su vida.

‘La Guzmán’ no solo ha sido reconocida por su gran talento en la música, sino que ha sido protagonista de diversos escándalos, entre ellos, sus problemas con las sustancias ilegales y la bebida.

Ahora, la cantante compartió, en entrevista con Pati Chapoy, que probó, por primera vez, el alcohol a los 14 años y las sustancias a los 17.

Alejandra Guzmán probó el alcohol y las drogas desde muy joven. / Instagram: @laguzmanmx

“Me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi. Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa, hasta que me di cuenta de que era alcohólica y que no manejaba yo esa ‘fiesta’”, relató Alejandra.

La hija de Silvia Pinal recalcó que el incursionar en el mundo de las drogas fue gracias a las malas influencias. Sin embargo, llegó un día en el que se cansó de sus problemas de adición y buscó ayuda.

“Yo lo intenté así. Yo me lo pagué. Dije: ‘Con permiso, yo ya me voy’. Fue un diciembre (…) Estuve internada un mes. (...) No nada más que te quiten el alcohol o te quiten el chip, que se me hace una babosada, pero cada quién, aunque si te quieres meter 10 chips, pues métetelos. Yo pienso que a cada quién como le ayude”, comentó.

Alejandra aseguró que tocó fondo, por lo que tuvo que pedir ayuda. / YouTube: Alejandra Guzmán

No obstante, Alejandra Guzmán confesó que muchas veces recayó en el mismo problema, aunque consideró que es parte del proceso.

“Es parte del proceso. Es como cuando enciendes una vela. Entonces dejas de tomar, pero cuando tú recaes, enciendes la vela, pero no desde el inicio desde donde la dejaste”, reveló.

Concluyó: “Yo creo que cuando tú conoces bien tu fondo, ahora sí, sales (…) Sí, he tocado fondo. Lo bueno es que he podido tocar fondo y pedir ayuda”.

