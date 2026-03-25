Alejandra Guzmán sufre accidente: Enrique Guzmán revela cómo ocurrió y cuál es su estado de salud

La salud de Alejandra Guzmán volvió a generar atención luego de que se dieran a conocer detalles sobre un accidente reciente que sufrió en su hogar. La información fue confirmada por su padre, Enrique Guzmán, quien habló sobre lo ocurrido y el estado actual de la intérprete.

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Alejandra Guzmán y su proceso de sobriedad: esto dijo Enrique Guzmán. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán tras la caída en su casa?

De acuerdo con lo declarado por el cantante Enrique Guzmán en un encuentro con los medios, la cantante Alejandra Guzmán, de 58 años, sufrió una caída dentro de su domicilio. El accidente ocurrió cuando un perro se le atravesó en el camino, lo que provocó que perdiera el equilibrio.

El propio cantante explicó que el incidente fue reciente y que derivó en una lesión en la cadera, además de molestias en un nervio. Según sus palabras, el golpe se dio directamente en esa zona, lo que ocasionó el malestar físico que actualmente presenta la artista.

“Se tropezó con el perro... Se le atravesó el perro y se cayó y se pegó en la cadera y se le se le safó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio. Bueno, eso le restiró un nervio de esa pierna. Entonces, lo único que necesita es masaje. Pero ya tiene anunciada.” Enrique Guzmán

Hasta el momento, Alejandra Guzmán no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido, por lo que la información disponible proviene de lo compartido por su padre en distintos encuentros con la prensa.

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Alejandra Guzmán y su proceso de sobriedad: esto dijo Enrique Guzmán. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Alejandra Guzmán?

Sobre el estado de salud de su hija, Enrique Guzmán señaló que la cantante se encuentra estable. Indicó que, tras la caída, no fue necesario su traslado a un hospital, ya que la lesión no requirió atención médica de urgencia.

También mencionó que se mantiene en constante comunicación con ella para conocer su evolución.

El cantante aseguró que, dentro de lo reportado, su hija se encuentra “bien”, lo que apunta a que el incidente no derivó en complicaciones mayores. No obstante, la recuperación se da en casa y bajo cuidados.

“No, no, no, no... Ya, ya le pasó una vez trabajando en Las Vegas, creo, que haciendo un paso de baile, se le zafa porque el hueso entra en un en una en la pelvis y se le zafa de ahí, pero creo que ya está bien. Hoy venía yo hablando con ella.” Enrique Guzmán

Este episodio se suma a los antecedentes recientes relacionados con la salud de Alejandra Guzmán, quien ha enfrentado diversos procedimientos médicos en el pasado, lo que ha generado atención constante sobre su estado físico.

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¿Qué se sabe sobre el regreso a los escenarios de Alejandra Guzmán?

Días antes de este accidente, Alejandra Guzmán había confirmado su regreso a los escenarios con la gira “Los que nos quedamos”, un proyecto que contempla presentaciones en distintos estados de la República Mexicana. Este anuncio marcaba su retorno tras un periodo de ausencia pública.

Por ahora, no se ha informado si este incidente tendrá algún impacto en las fechas programadas o en su agenda profesional. Tampoco se han dado detalles adicionales sobre posibles ajustes en su gira.

En paralelo, la cantante ha estado en el centro de la conversación mediática por su relación con su hija, Frida Sofía. Años atrás, ambas protagonizaron un distanciamiento luego de que Frida Sofía hiciera declaraciones en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que señaló presuntos hechos relacionados con su abuelo, Enrique Guzmán.

Tras ese episodio, la relación entre madre e hija se mantuvo distante durante un periodo prolongado. Sin embargo, en noviembre del año pasado, luego del fallecimiento de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán dio a conocer que había retomado la comunicación con Frida Sofía.

Este acercamiento generó diversas versiones sobre una posible reconciliación, aunque no se han confirmado más detalles al respecto. En medio de este contexto familiar y profesional, el reciente accidente de la cantante vuelve a colocar su nombre en la atención pública.

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