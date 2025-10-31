Enrique Guzmán cuenta cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán tras operación

Enrique Guzmán habló recientemente sobre el estado de salud de su hija, Alejandra Guzmán, luego de que la cantante fue sometida a una cirugía en la columna.

El intérprete compartió algunos detalles sobre cómo avanza su recuperación, luego de que la intervención generó preocupación entre sus seguidores.

Alejadra Guzmán se sometió a una cirugía por problemas de salud. / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán, según Enrique Guzmán?

Enrique Guzmán compartió cómo se encuentra su hija Alejandra Guzmán tras la cirugía de columna a la que fue sometida recientemente.

El cantante aseguró que la intérprete se encuentra en buen estado y que la intervención fue un paso importante para mejorar su calidad de vida.

“Está muy bien, está más feliz que nunca porque nunca le ha dolido nada”, dijo Enrique Guzmán al hablar sobre la recuperación de su hija durante una entrevista con medios retomada por Ventaneando.

Según contó el cantautor, Alejandra Guzmán expresó su alivio después de años de molestias: “He vivido tanto tiempo con dolores y ahora estoy contenta”, compartió el artista sobre las palabras de la cantante.

Enrique Guzmán, papá de Alejandra Guzmán, habló sobre la salud de la cantante y sorprendió con lo que reveló sobre su estado actual. / Foto: FB/Alejandra Guzmán

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Según los reportes difundidos por Ventaneando, Alejandra Guzmán fue ingresada a un hospital de la Ciudad de México para someterse a una cirugía en las cervicales, luego de presentar molestias derivadas de antiguas lesiones en la columna. Los especialistas consideraron necesario intervenirla para evitar que el dolor avanzara y afectara su movilidad.

No es la primera vez que la intérprete enfrenta complicaciones relacionadas con la espalda. En años anteriores, la cantante tuvo que suspender presentaciones por fuertes dolores y someterse a diversos tratamientos médicos, además de lidiar con las secuelas de un procedimiento estético que comprometió su salud física.

La operación fue programada con anticipación debido a que las molestias se intensificaron en los últimos meses. Por esa razón, Alejandra Guzmán decidió alejarse temporalmente de los escenarios desde junio de 2025, con el propósito de enfocarse completamente en su recuperación y regresar a la música en mejores condiciones.

¿Cuáles son los problemas de salud de Alejandra Guzmán?

El periodista Javier Ceriani habló recientemente sobre las condiciones de salud que presuntamente afectan a Alejandra Guzmán, señalando que la cantante enfrenta un panorama médico complejo derivado de distintas afecciones. En su canal de YouTube, el conductor mencionó que la intérprete tendría descalcificación de huesos, hernias y escoliosis tipo 2, además de prediabetes, la cual estaría relacionada con el consumo de alcohol.

“Ahora, el alcohol tiene dulce, el alcohol en la sangre se convierte en dulce y ella tiene prediabetes, por lo cual, la prediabetes tiene otras consecuencias que tienen que ver con la curación física”, explicó Ceriani sobre cómo esta condición podría afectar los procesos de recuperación de la artista.

De acuerdo con lo mencionado, Alejandra Guzmán también enfrenta hipertensión y mantiene secuelas de cirugías previas, entre ellas la colocación de caderas de titanio. A esto se sumarían las complicaciones por tratamientos estéticos: “Tiene un problema de intoxicación física con lo que le puso Valentina de Albornoz (en los glúteos), un producto en su cuerpo que se lo tiene que estar limpiando todo el tiempo”, señaló el periodista.

Finalmente, Ceriani recordó que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán habría enfrentado en el pasado cáncer de mama en el seno derecho, sumando esa experiencia a otras afecciones que, combinadas con los retrasos en tratamientos y el historial de alcohol, habrían impactado en su salud general. “Perder movilidad de dedos, problemas en las rodillas y pies, prediabetes, es hipertensa, más las consecuencias del pasado y tuvo cáncer”, puntualizó.

Alejandra Guzmán se sometió a una cirugía de cadera. / Foto: FB/Alejandra Guzmán

