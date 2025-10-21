Los hijos de Silvia Pinal ¡en guerra por la herencia! “No quieren repartirla como la dejó su mamá”, aseguran

Aunque lo han negado públicamente, las cartas confirman una guerra interna entre los hijos de Silvia Pinal. “Hay pleito por la herencia, a pesar de que hubo un testamento. No quieren repartirla como la dejó su mamá. Hay alguien que no es de la familia que también va a pelear por dinero que ‘no le pagaron’. Puede ser una de las trabajadoras”, según la vidente Gloria San. ¡Te contamos todo lo que reveló!

¿?La herencia de Silvia Pinal provoca enfrentamientos? Te contamos todos los detalles.. / Foto: IG/laguzmanmx

No te pierdas: ¿Alejandra Guzmán habría agredido físicamente a Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal? Esto lo aseguran

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán en el futuro, sigue enferma?

La tarotista Gloria San reveló que que sobre Alejandra Guzmán, el tarot muestra un proceso de duelo y excesos. “Extraña mucho a su mamá. No puede vivir sin ella. Su salud es buena, pero lo que la daña son los excesos de bebida y sexo. Va a tener otra pareja y posiblemente vivan juntos un tiempo, aunque después se separan. Con frecuencia le duele la cabeza, se le olvidan las cosas, y entrará en depresión”.

Recordemos que acerca de la salud de la cantante, recientemente su papá, Enrique Guzmán, reveló que Alejandra Guzmán fue hospitalizada, pero aclaró que todo salió bien.

“Bien, está feliz, ahora no le duele (la columna), está en su casa, estuvo nada más dos días (en el hospital)”, dijo.

De acuerdo con el también actor, la rockera se sometió a una cirugía para atender molestias en la zona cervical, mismas que le venían causando dolor desde hace meses.

Alejandra Guzmán fue internada de emergencia recientemente. / Foto: IG/laguzmanmx

No te pierdas: Muere querido actor de Mujer, casos de la vida real; así anunciaron su desgarradora pérdida

¿Luis Enrique Guzmán se apoderó de objetos de valor de Silvia Pinal?

La vidente Gloria San reveló a TVNotas que Luis Enrique Guzmán podría terminar en prisión: “Está haciendo negocio. Se llevó algo de la mamá, joyas, cuadros y otras cosas que valían mucho para venderlas”.

“Va a pelearle la herencia a Sylvia Pasquel, pero ella no se va a dejar y tendrán muchos problemas. Ella lo va a demandar y, si no le da lo que le corresponde, lo puede meter a la cárcel. No se tentará el corazón. Sylvia es muy fuerte en eso, porque ella sí cuidó a su mamá”, señaló la vidente.

¿Enrique Guzmán se retira de los escenarios?

Mientras que de Enrique Guzmán, la vidente predice el final de su trayectoria en los escenarios. “Ya no coordina muchas de sus ideas. No tiene tanto dinero como dice”.

"(Enrique Guzmán) le pide a su hija Alejandra. Sigue bebiendo. Se hace muchas ilusiones. Se siente joven, pero aquí dice que su tiempo en los escenarios ya terminó”, mencionó la vidente Gloria San.

No te pierdas: Efigenia Ramos: De ser el brazo derecho de ‘la Diva de México’... ahora vende comida a domicilio

¿Quién es la vidente Gloria San?

Gloria López Aguirre, mejor conocida como Gloria San, nació el 11 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México y desde muy pequeña mostró habilidades extraordinarias. A los tres años ya experimentaba premoniciones y visiones, percibiendo sombras y posibles peligros en las personas a su alrededor.

Sus episodios se intensificaron con el tiempo y, a pesar de las visitas al médico, no encontraron explicación a sus ataques recurrentes. Fue hasta los doce años, cuando sus padres la llevaron a un templo espiritual, que un encuentro con un espíritu marcó un antes y un después en su vida, revelándole un don que la conectaría permanentemente con el mundo espiritual.

Con los años, Gloria San perfeccionó sus habilidades a través del estudio de prácticas esotéricas como el tarot y la clarividencia, guiada por maestros como Esteban Mayo. Hoy, se ha consolidado como una de las adivinas más reconocidas, usando el oráculo del tarot Rider y la comunicación con los espíritus para interpretar el presente y el futuro.

Atiende tanto a personas comunes como a figuras del medio artístico y político, ayudando a librarse de mala suerte, brujerías y enfermedades, y asegurando que quienes recurren a ella puedan avanzar con claridad en su camino. Su filosofía es clara: “Si nos da Dios un don, es para ayudar”.