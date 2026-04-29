Golpean a Latin Lover y cae sobre fan en pleno show: ¿Todo se salió de control con el luchador? VIDEO

Latin Lover sufrió un accidente en pleno cuadrilátero de lucha libre cuando estaba viviendo un sensual momento con una fan, ¿qué le pasó al luchador? Te contamos todos los detalles.

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Latin Lover sufrió una caída en el ring tras ser empujado. / Redes sociales

¿Qué le pasó a Latin Lover en plena función?

El evento en el Auditorio PSF de Mexicali, Baja California, tuvo un momento que no pasó desapercibido cuando Latin Lover apareció como luchador independiente. En medio de la función, el también bailarín se subió al ring y comenzó a interactuar con el público, acercándose a una fan a la que le bailó de forma sensual.

Lo que parecía un momento de espectáculo cambió de rumbo cuando, de manera inesperada, un luchador enmascarado se acercó y lo empujó mientras estaba sobre el ring. El movimiento tomó por sorpresa a Latin Lover, quien no logró sostenerse y terminó cayendo directamente sobre la fan con la que estaba interactuando en ese momento.

La situación generó revuelo entre los presentes, ya que el instante quedó registrado por varias personas que asistieron al evento, que fue difundido en redes sociales y se volvió tendencia.

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Lover protagoniza un incidente en el ring mientras interactuaba con una fan. / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Latin Lover tras fuerte caída?

La situación no pasó a mayores y tanto el luchador Latin Lover como la mujer sobre la que cayó se encuentran en buen estado de salud, según medios locales. Tras el incidente ocurrido durante la función, no se reportaron consecuencias adicionales, por lo que ambos pudieron continuar sin complicaciones posteriores, pues todo es parte del espectáculo.

Además, en sus redes sociales oficiales, el propio Latin Lover compartió que ya retomó sus actividades físicas habituales. A través de publicaciones recientes, el luchador mostró imágenes desde el gimnasio, donde aparece realizando ejercicios como parte de su rutina de entrenamiento.

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Latin Lover entrenando tras accidente. / Redes sociales

¿Quién es Latin Lover?

Latin Lover es un luchador profesional, actor y bailarín mexicano nacido el 25 de octubre de 1967 en Monterrey, Nuevo León. Inició su carrera en la lucha libre en 1992 en la Arena Solidaridad de su ciudad natal, utilizando desde entonces el nombre de Latin Lover. En sus primeros años participó en funciones dentro del circuito mexicano y posteriormente formó parte de la empresa Asistencia Asesoría y Administración, donde desarrolló gran parte de su trayectoria dentro del ring.

Durante su paso por la lucha libre, Latin Lover participó en combates individuales y en equipo, logrando campeonatos nacionales en distintas categorías, así como torneos como Rey de Reyes en 1997. También tuvo participación en eventos internacionales, como el Royal Rumble 1997. A lo largo de su carrera enfrentó lesiones que lo llevaron a reducir su actividad en ciertos periodos, incluyendo una pausa en 2006, antes de retomar su participación en funciones años después.

Además de su carrera en el ring, Latin Lover incursionó en la televisión y el entretenimiento. En 2005 participó en el programa Bailando por un sueño, donde resultó ganador junto a su pareja de baile Mariana Vallejo. Posteriormente, trabajó como conductor en el programa Muévete y participó en telenovelas y series. Su trayectoria combina la lucha libre con proyectos en televisión, baile y actuación dentro de la industria del entretenimiento en México.

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