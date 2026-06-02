Novia de Tempo estremece con desgarradora despedida al luchador tras morir en aparatoso accidente: “Te amo”

El mundo de la lucha libre se vistió de luto la noche del 29 de mayo, cuando se informó la muerte del luchador Tempo tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico mientras conducía una motocicleta.

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Muere luchador Tempo / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la muerte del luchador Tempo?

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales un día después de que se registrara un accidente en motocicleta en el cruce de Eje 3 Oriente y Recreo, en la alcaldía Iztacalco. De acuerdo con reportes extraoficiales, el deportista fue impactado por un camión de carga.

Gracias a la presencia de uno de sus familiares en el lugar, su identidad fue reconocida. Tras el accidente se reportó que el responsable bajó del vehículo y huyó; momentos después los paramédicos llegaron a la escena, pero desafortunadamente ya había perdido la vida.

Momentos después se filtraron fuertes imágenes del accidente en el que murió Tempo y se especuló que el responsable ya había sido detenido por las autoridades; sin embargo, los detalles han sido reservados.

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El luchador Tempo murió en un accidente automovilístico. / Redes sociales

¿Quién era la novia de Tempo y cómo se despidió del luchador?

A pocos días del aparatoso accidente en el que perdió la vida Tempo, su novia se pronunció al respecto a través de sus redes sociales; aunque no dio detalles sobre lo ocurrido, conmovió con desgarradora despedida:

“Fuiste, eres y serás siempre el amor más bonito que pudo llegar a mi vida. Me duele pensar en todo lo que aún nos faltaba por vivir, nuestros viajes, el plan de formar nuestra familia y ver a nuestros hijos con mis ojos hermosos, como me decías. Me siento muy afortunada de haber sido testigo y parte de tu sueño, de estar a tu lado siempre que me necesitaste. Siempre me decías que lo lograrías y que serías estrella, pero amor, tú ya lo eras y eras el más grande para mí”. Novia de Tempo

Ashley Esquivel, como se identifica la joven en redes sociales, también agradeció por los momentos que vivió junto al luchador y aseguró que siempre lo recordará en los sueños que compartían juntos, las canciones que le dedicaba y la pasión con la que vivía.

“Siempre te recordaré en cada canción que me dedicabas, cuando piense en cada lugar que soñamos con visitar, cada vez que vea una función de lucha libre, te buscaré en mi memoria y en mi corazón, recordando con orgullo la pasión que vivías y lo feliz que me hacía acompañarte en esos momentos. Te amo Pablito, eres el amor de esta y todas mis vidas”, se lee.

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¿Quién era Tempo, luchador que murió en accidente automovilístico?

Tempo, originario de Iztapalapa, Ciudad de México, era un luchador que contaba con una trayectoria de seis años en el deporte. Pese a ser una figura pública, mantuvo su vida privada lejos de los reflectores.

Conocido también como “el amo del tiempo”, siempre dejó claro su gusto por el deporte; incluso varios de sus seguidores lo definieron como una persona “humilde” y “agradable”.

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