Luchador mexicano es condenado a prisión, tras tentativa de feminicidio contra su expareja: ¿Quién es?

Hace unas semanas la detención del luchador Alberto del Río, ‘el Patrón’, por un episodio de violencia familiar contra su esposa, Mary Carmen Rodríguez, un nuevo evento sacuda a la lucha.

Ahora, un luchador reconocido a nivel mundial, fue acusado de agredir a su expareja, también luchadora. Tras las investigaciones, fue condenado este 12 de mayo a prisión. Te contamos los detalles.

Muere inesperadamente el luchador a los 39 años / Canva

¿Qué luchador mexicano fue acusado de violencia familiar recientemente?

Se trata del luchador mexicano Rogelio Reyes, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como “Cuatrero”, considerado una de las figuras emergentes más importantes de la escena.

Junto a su hermano “Sansón” y su primo “Forastero”, formaba parte del grupo “La nueva generación dinamita”, heredero de una de las dinastías más reconocidas del deporte espectáculo en México.

A partir de 2023, todo el panorama cambió para “Cuatrero”, pues su expareja lo denunció y comenzó el declive de su carrera. ¿Qué pasó exactamente?

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“Cuatrero” en “La nueva generación dinamita” / IG: cuatrero_reyes

¿De qué acusan al luchador mexicano “Cuatrero”?

La carrera de “Cuatrero” dio un giro radical en marzo de 2023, cuando Stephanie Vaquer lo denunció por tentativa de feminicidio y violencia familiar. La luchadora aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, incluyendo un intento de estrangulamiento, y difundió imágenes de las lesiones que habría sufrido.

El 11 de marzo de 2023, Rogelio Reyes fue detenido en Aguascalientes y posteriormente trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde permaneció en prisión preventiva mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

Durante el proceso, el luchador permaneció encarcelado hasta marzo de 2025, cuando obtuvo un amparo que le permitió continuar el juicio en libertad. Tras abandonar el Reclusorio Oriente, el gladiador retomó su actividad profesional en funciones independientes, aunque lejos de las grandes empresas de lucha libre del país.

En distintas entrevistas y publicaciones, “Cuatrero” manifestó confianza en que el fallo judicial terminaría favoreciéndolo. Incluso aseguró que existían elementos que demostrarían su inocencia. No obstante, las autoridades determinaron lo contrario luego de la audiencia celebrada el pasado 5 de mayo, en la que fue declarado culpable por feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar.

Finalmente, este martes 12 de mayo se informó la condena oficial de 12 años y 8 meses de prisión.

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Cuatrero y Stephanie Vaquer / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria de “Cuatrero” en la lucha libre mexicana?

“Cuatrero” nació en el estado de Jalisco y es hijo del legendario luchador “Cien Caras”, integrante de una de las familias más importantes en la historia de la lucha mexicana.

Desde joven estuvo rodeado por el ambiente de la lucha libre gracias al legado de su familia, integrada también por figuras históricas como Máscara Año 2000 y Universo 2000.

Junto a su hermano “Sansón” y su primo “Forastero”, crearon el grupo “La nueva generación dinamita”, trío que destacó principalmente dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), donde conquistó campeonatos y participó en funciones estelares.

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