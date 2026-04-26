Chef asesina a su pareja, una mesera, en pleno restaurante de México: ¡La degolló frente a todos! VIDEO

Hace unos días se confirmaba la muerte de la modelo y exreina de belleza, Carolina Flores, y mientras aún no ha sido detenida la responsable, otro caso azota las redes sociales.

Un nuevo asesinato entristece a las redes sociales, luego de que se reportara la muerte de una joven mesera, de aproximadamente 30 años de edad, quien fuera atacada violentamente por su pareja, en pleno restaurante. Te contamos los detalles.

Silueta mujer y moño / Canva

¿Quién es la mujer que fue asesinada por su pareja en un restaurante?

La tarde del viernes 24 de abril, un hecho violento conmocionó a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, luego de que un hombre identificado extraoficialmente como Cándido “N” presuntamente asesinara a su pareja sentimental dentro del restaurante “La gallina dorada”, ubicado en la colonia Rodríguez.

La víctima, una mujer de aproximadamente 30 años identificada como Lorena “N”, trabajaba como mesera en el mismo establecimiento, quien fue atacada con un cuchillo y dec4pit4d4.

En redes ya especulan las presuntas causas del ataque, pero aún no se ha confirmado sí se trató de un motivo sentimental u otra razón .

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Restaurante “La gallina dorada” / Redes sociales

¿Cómo fue el ataque de un cocinero a su pareja, una mesera, en Tamaulipas?

Diversos reportes señalan que el ataque ocurrió de manera repentina al interior de “La gallina dorada”, lo que provocó pánico entre empleados y clientes del establecimiento. Fueron los propios trabajadores quienes alertaron a las autoridades tras percatarse de la gravedad de la agresión y del hecho de que el presunto responsable permanecía armado dentro del inmueble.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y acordonaron la zona para evitar riesgos a terceros. Según versiones preliminares, el agresor se negó a entregarse y amenazó a los policías que intentaban ingresar, lo que derivó en un tenso operativo.

Muere mesera de restaurante, atacada por su pareja / El Universal

Durante el intento de detención, el hombre habría intentado agredir nuevamente a los agentes, por lo que estos repelieron la acción utilizando sus armas de fuego, lesionándolo en una pierna y un brazo. Posteriormente, fue sometido y trasladado bajo custodia al Hospital General de Reynosa, donde permanece internado.

La escena del crimen fue resguardada por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo el arma presuntamente utilizada en el ataque.

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En Reynosa, Tamaulipas, un sujeto asesinó a una mujer de nombre Lorena; según un testigo, el agresor, identificado como Cándido "N", la habría atacado por celos. #EnPunto con @ERIKCAMACHOTV | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/CmGZw2btxB — NMás (@nmas) April 25, 2026

¿El asesino de Lorena “N” será encarcelado?

Las autoridades estatales iniciaron una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, delito que en México contempla agravantes específicas cuando la víctima es mujer y existen indicios de violencia de género.

El presunto agresor, de 38 años, permanece bajo vigilancia policial en el hospital, donde se recupera de las heridas sufridas durante su detención. Su situación jurídica se definirá una vez que su estado de salud lo permita y continúen las diligencias correspondientes.

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