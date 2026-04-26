Amiga de Carolina Flores revela detalles del asesinato de exreina y relación con Érika “N": “La maltrataba”

El caso del asesinato de Carolina Flores Gómez ha generado diversas interrogantes, desde la culpabilidad del esposo, hasta la relación que la modelo y su suegra, Érika “N”, tenían como familia. Ahora, la amiga de la exreina de belleza revela detalles que pueden dar pistas sobre la situación que vivía. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Dónde y cuándo fue asesinada la exreina de belleza, Carolina Flores?

Tras el homicidio de la modelo mexicana Carolina Flores Gómez el 15 de abril en Polanco (reportado a las autoridades hasta el 16 de abril), surgieron distintas versiones sobre la posible autora del crimen, apuntando principalmente a su suegra, Érika “N”, como la principal sospechosa.

Uno de los elementos que generó mayor controversia fue que el esposo de la víctima habría reportado lo ocurrido hasta un día después, situación que despertó dudas, críticas y diversas interpretaciones sobre su comportamiento tras los hechos.

Asimismo, un video difundido por el periodista Carlos Jiménez muestra el momento en que la suegra mantiene una discusión con Carolina y posteriormente realiza el ataque. En la grabación, tras efectuar seis disparos, se escucha un intercambio entre ambos: “ ¿Qué hiciste, mamá? ”, cuestiona el esposo, a lo que la mujer responde: “ Nada, me hizo enojar ”.

El joven, cuya reacción ha sido señalada en redes, replica: “ ¿Qué te pasa? Es mi familia ”, mientras que ella responde con una frase que ha causado fuerte indignación:

“ La familia es mía, tú eras mío y ella te robó ”.

Las imágenes han provocado una ola de reacciones entre usuarios, quienes exigen que el caso no quede impune, especialmente porque la presunta responsable continúa prófuga.

Te puede interesar: Caso Carolina Flores: su esposo convivió un día entero con su cuerpo para seguir amamantando a su bebé, dice

Muere Carolina Flores / Redes sociales y canva

¿Cómo era la relación entre Carolina Flores y Érika “N”, según una amiga de la modelo?

En entrevista para el medio Frontera, una joven llamada Juliana, reveló detalles sobre la relación que tenían Carolina Flores y Érika “N” antes de la tragedia.

Durante el inicio de la intervención, Juliana señaló que Carolina era una gran persona, tuvo el gusto de conocerla durante el Miss Teen Universe Baja California, y la última vez que estuvo con ella fue en febrero de este 2026.

Fue ahí que la modelo le contó los problemas que vivía en casa:

Cuando yo fui a la CDMX le pregunté por su perro, me dijo que estaba con su suegra. Ella externó que su suegra no la quería, que nunca habían tenido buena relación, a ella le dolía mucho y no entendía por qué. Carolina era una persona que no le gustaban los problemas. Juliana, amiga de Carolina

Por otra parte, Juliana señaló que Érika “N” trataba mal a Carolina: “ Su suegra no la quería, siempre la maltrataba, usaba malos comentarios hacia ella ”, mencionó.

Finalmente, Juliana insinuó que Érika “N” habría viajado a la Ciudad de México con la excusa de llevar a su perro y así llevar a cabo el asesinato. Aunque esta versión no ha sido confirmada, muchos creen que sí fue el motivo para ir a Polanco.

Lee: Filtran conversación entre Carolina Flores, exreina de belleza, y su suegra momentos antes del asesinato: VIDEO

¿Érika “N”, suegra de Carolina Flores, ya fue capturada tras asesinato?

Al momento de esta nota, no se ha confirmado la captura de Érika “N”, suegra de Carolina Flores, quien presuntamente es la asesina de la exreina de belleza mexicana.

Días después de los hechos, un juez de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio, mientras las autoridades continúan con su localización.

Tal vez te interese: Problemas entre Carolina Flores, exreina de belleza asesinada, y su suegra comenzaron en el embarazo, revelan