Muerte de Carolina Flores: Esto pasaría con el hijo de la exreina de belleza tras ser asesinada por su suegra

Una de las dudas más recurrentes en relación al caso de Carolina Flores, la exreina de belleza mexicana asesinada por su suegra, ha sido el futuro de su hijo. Y es que la joven de 27 años era madre de un bebé que, según se ha reportado, tiene 8 meses de edad. Esto es lo que se sabe.

Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

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¿Quién era Carolina Flores y cómo fue asesinada?

Carolina Flores Gómez era una influencer y modelo. Tenía 27 años y era originaria de Ensenada, Baja California. Desde joven, se dedicó al mundo de las pasarelas, siendo cuando cumplió 18 años que se coronó como Miss Teen Universe Baja California.

En los últimos años, se había enfocado más en las redes sociales. A la par de esto, había formado una familia con Alejandro, con quien tuvo un hijo en 2025.

Desafortunadamente, su nombre se volvió tendencia tras su trágico asesinato. El siniestro ocurrió el 15 de abril, en un departamento de Polanco, en CDMX. De acuerdo con lo que se ha reportado, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la joven con varios impactos de bala. La necropsia indica que recibió 12 disparos en total: seis en la cabeza y el resto en el tórax.

Su suegra, identificada como Érika ‘N’, ha sido señalada como la principal sospechosa. Y es que, en el video difundido del hecho, se puede ver a Érika siguiendo a Carolina hasta la cocina. Si bien no se ve lo que ocurre en ese cuarto, se escuchan múltiples detonaciones.

Momentos después llega Alejandro, quien le cuestiona a su madre sobre lo ocurrido. Esta última simplemente se justifica diciendo que Flores la hizo enojar y que ella era la culpable de que no estuvieran tan unidos. Se cree que el crimen fue planeado con antelación, ya que la mujer comenta en otra grabación difundida que estaba cansada del viaje hasta el departamento.

Carolina Flores, exreina de belleza asesinada / Redes sociales

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Esto podría pasar con el hijo de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco

Mucho se ha dicho sobre el futuro del hijo de Carolina Flores. Algunos creen que podría quedarse con Alejandro, mientras que otros con la mamá de Carolina. En tanto que unos cuantos creen que podría terminar en una casa hogar.

Recientemente, la señora Reyna, mamá de la fallecida, aclaró que ya había hablado con su yerno y este le dijo que, aparentemente, ya tenían un plan, en caso de que alguno de los dos muriera. Según la señora, Carolina quería que el menor permaneciera con Alejandro.

“Yo le pregunté que si quería que yo cuidara el niño, me dijo que no, que como pareja ya habían tenido este tipo de conversaciones. En una de esas, ella le dijo ‘Júrame que si a mí me pasa algo, ni mi mamá ni tu mamá lo van a cuidar’... él quiere hacer su voluntad al pie de la letra”. Mamá de Carolina Flores

Cabe mencionar que muchos han cuestionado si realmente Alejandro podrá quedarse con el menor. Aunque no hay una investigación formal en su contra, en redes sociales se teoriza que pudo ayudar a su mamá a escapar de la escena. Y es que el hombre denunció legalmente el crimen hasta el día siguiente.

La razón de esto la explicó la mamá de Carolina. La señora dijo que, durante la plática que tuvo con su yerno, este le dijo que estaba preparando videos instructivos por si se llevaban a su hijo a una casa hogar.

#EntrevistaExclusiva #CDMX #México #NoticiasMéxico ♬ original sound - SienteseQuienPueda @sientesequienpueda La mamá de Carolina Flores Gómez habla en Exclusiva tras su muerte en CDMX 💔 Una devastadora llamada que lo cambió todo, la joven de 27 años encontrada sin vida en un departamento de la Ciudad de México. En entrevista exclusiva con Kerly Ruíz, la madre de Carolina comparte por primera vez cómo se enteró de la tragedia. Un testimonio crudo, lleno de dolor… y un clamor urgente de justicia. Hoy, un bebé de solo ocho meses crece sin su mamá. Comparte esta historia y ayúdanos a amplificar su voz. #CarolinaFloresGómez

¿Dónde está la suegra de Carolina Flores, la exreina de belleza asesinada en Polanco?

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Érika ‘N’, quien es señalada como la asesina de Carolina Flores. Las autoridades ya levantaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso.

Según amigas y la madre de Carolina, la relación entre Érika y la hoy fallecida era relativamente buena. Todo habría cambiado cuando la joven quedó embarazada.

“Yo tengo conversaciones con Carolina, en donde ella menciona que amaba a su suegra, pero que, desde que ella se embarazó, todo cambió. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos estando embarazada y ya teniendo al bebé”, expresó una amiga.

Los allegados a Flores han exigido justicia por la exmodelo y piden a las autoridades que hagan todo lo necesario para capturar a Érika ‘N’.

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