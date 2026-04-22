Muere Carolina Flores: VIDEO revela detalles del asesinato de la exreina de belleza, ¿su suegra disparando?

La muerte de Carolina Flores Gómez, una exreina de belleza mexicana, sigue causando polémica, y es que tras ser hallada sin vida en Polanco, salen a la luz nuevos detalles que podrían inculpar a su suegra. ¿Ya hay un vídeo que lo confirma?

¿Cómo encontraron sin vida a la exreina de belleza, Carolina Flores?

Según los reportes iniciales, una llamada al 911 la tarde del miércoles 15 de abril señalaba a una situación crítica al interior de un departamento en Polanco, por lo que los cuerpos de emergencia acudieron al sitio e intentaron asistir a Carolina Flores Gómez, de 27 años.

Sin embargo, al ingresar al inmueble confirmaron que la joven ya había fallecido, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades ministeriales. El hecho provocó sorpresa entre los vecinos y generó una intensa movilización policiaca en los alrededores del edificio.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el cuerpo de la exreina de belleza presentaba una lesión en la cabeza causada por un disparo de arma de fuego, lo que descartó una muerte por causas naturales y derivó en la apertura de una investigación por homicidio doloso a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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¿Confirman que la exreina de belleza, Carolina Flores, fue asesinada por su suegra?

Tras lo sucedido con Carolina Flores, muchos comenzaron a especular sobre la presunta persona culpable del asesinato, señalando a su suegra, Érika “N”, como la principal sospechosa.

De acuerdo con información revelada por el periodista Antonio Nieto en el programa de La Saga, existen grabaciones de cámaras de seguridad dentro del departamento que documentan el momento del ataque, lo que ha sido clave para las investigaciones.

Según las autoridades, el esposo de la víctima, Alejandro “N”, acudió a denunciar los hechos hasta el día siguiente, el 16 de abril, pese a que el asesinato ocurrió el día 15. El reporte indica que el hombre se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para informar que en su domicilio había ocurrido un “ homicidio doloso por disparo de arma de fuego ”.

La falta de señalamientos o denuncias, ha despertado sospechas sobre el uso de un silenciador o un posible encubrimiento. El periodista Antonio Nieto asegura que hay vídeos de lo ocurrido:

Hay videos, hay grabaciones, porque adentro de este apartamento hay cámaras, ya se han tomado y en efecto lo que se alcanza a apreciar es que está Carolina en la cocina, a las 11:23 del 15 de abril, y entra a la cocina, con un arma de fuego, Érika ‘N’, su suegra, de 63 años de edad. Antonio Nieto

Además, Nieto también señala que en los vídeos se observa a ambas cuando ocurre el siniestro: “ En los videos se aprecia que esta mujer va a la cocina; se alcanza a apreciar, en uno de los ángulos, cómo está sentada en una silla frente a una mesa la víctima, y le hacen un disparo a quemarropa ”, contó.

Actualmente Érika “N”, suegra de la víctima, se encuentra prófuga de la justicia, en algo que muchos han llamado “encubrimiento”, puesto que el delito se denunció un día después. Por ahora, el presunto vídeo no ha sido compartido ni filtrado.

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¿Quién era Carolina Flores y cuál fue su carrera en el modelaje?

Carolina Flores Gómez, originaria de Ensenada, Baja California, destacó en el modelaje y los concursos de belleza. Fue en 2017 cuando ganó notoriedad a nivel estatal al obtener el título de Miss Teen Universe Baja California.

Tras difundirse la noticia de su fallecimiento, amigos, colegas y miembros de la comunidad de certámenes le dieron el último adiós en sus redes sociales, manifestando su tristeza.

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