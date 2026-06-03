¿Exparticipante de Miss Universo se rinde ante cáncer? La modelo lanza fuerte mensaje: “No quiero más quimios”

Una reconocida modelo y reina de belleza ha preocupado a sus seguidores al compartir su batalla contra el cáncer de mama. Tras revelar diagnóstico, lanzó un mensaje que muchos tomaron como una manera de “tirar la toalla” frente a la enfermedad. ¿Qué pasa exactamente?

Una modelo fue diagnosticada con cáncer de mama / Especial

¿Quién es la exparticipante de Miss Universo que padece cáncer de mama?

La modelo, científica y exfinalista de Miss Universo Puerto Rico, Jaylene Álvarez, compartió a inicios de este 2026, su diagnóstico de cáncer de mama, mediante sus redes sociales:

Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno. No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre. Jaylene Álvarez

En aquel momento contó que se sentía “cercana a la muerte”, pero de la misma forma en que llegan esos “momentos”, afirmó que continuará peleando para salir adelante.

Tras dar a conocer su diagnóstico, Jaylene se había mantenido alejada de las redes sociales, pero recientemente comenzó a compartir más mensajes y momentos sobre su proceso.

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Jaylene Álvarez, exparticipante de Miss Universo padece cáncer de mama / Redes sociales

¿Jaylene Álvarez, exparticipante de Miss Universo, se rindió ante el cáncer de mama?

Hace unas semanas la modelo, Jaylene Álvarez, publicó un mensaje que preocupó a sus seguidores, pues afirmó que las quimioterapias la agotan cada vez más, teniendo serias consecuencias en ella.

Ante esto, en ocasiones la ha llevado a pensar en “retirarse” y no continuar con sus tratamientos, pero sigue luchando ante esas ideas:

Las quimios rojas me dejan de cama por 2 semanas. (...) Pero seguimos batallando aún cuando me pongo potrona y digo que no quiero más quimios. Jaylene Álvarez el 30 de abril

En fechas más recientes, Álvarez ha mostrado aún más detalles de su proceso, queriendo que su experiencia sea un ejemplo para muchas mujeres que están en su situación:

Comparto mi historia porque quiero educar. Comparto mi historia porque quiero romper el miedo que muchas veces nos impide actuar. Mi diagnóstico no es mi destino. Jaylene Álvarez

Por último, a pesar de haber recibido un diagnóstico a temprana edad, asegura que rendirse no es una opción, y puso toda su fe en su recuperación:

“ Yo nunca pensé que han mis 32 años recibiría un diagnóstico de cáncer de seno triple negativo. Sin embargo, hoy entiendo que mi experiencia puede servir de guía ”, detalló.

Su testimonio ha desatado miles de reacciones en sus redes sociales, deseándole una pronta recuperación a la modelo.

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¿Quién es Jaylene Álvarez y en qué concursos participó?

Jaylene Álvarez es originaria de Puerto Rico y ha desarrollado una carrera como modelo, conductora y científica. A sus 33 años, ha destacado tanto en lo académico como en el de los concursos de belleza.

Su primer gran logro llegó en 2017, cuando obtuvo el título de Miss Universo Petite Puerto Rico. Años más tarde, en 2021, se posicionó entre las finalistas de Miss Universo Puerto Rico, certamen en el que también sobresalió.

Además de su trayectoria en las pasarelas, Álvarez cuenta con un doctorado en farmacología. En 2024, volvió a tener presencia en el certamen nacional al ser la encargada de colocar la banda a la ganadora de Miss Universo Puerto Rico, Victoria Kjaer Theilvig.

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