Jessie J, tras lucha contra el cáncer de mama, es hospitalizada de emergencia durante su gira: ¿Qué le pasó?

La cantante británica Jessie J fue hospitalizada de emergencia en medio de su actual gira. La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, pues la intérprete ha tenido problemas derivados de su cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2025. ¿Cuál es su estado de salud?

La cantante británica anunció que fue diagnósticada con cáncer de mama. / Instagram: @jesisiej

¿Cuándo le diagnosticaron cáncer de mama a Jessie J y qué complicaciones tuvo?

A mediados del pasado 2025, la cantante británica, Jessie J, reveló a sus fans que padecía cáncer de mama. La noticia fue dada a conocer mediante un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, mencionando que su diagnóstico ocurrió en una etapa temprana de la enfermedad.

De manera casi inmediata, la intérprete se sometió a una cirugía, misma que que ocurrió sin complicaciones según lo contado por la propia Jessie.

El segundo anuncio preocupante llegó en agosto del mismo 2025, pues la cantante tuvo que reprogramar varios compromisos de su gira, ya que tenía que someterse a una segunda cirugía debido a algunas complicaciones: “ Desafortunadamente, tengo que someterme a una segunda cirugía. Nada grave, pero debe hacerse antes de fin de año y, por desgracia, coincide con una gira que tenía programada ”, reveló.

Posteriormente, ya a inicios de este 2026, Jessie J ha dado shows y llevado su vida profesional de manera normal, sin mayores sobresaltos. Cabe destacar que no ha actualizado acerca de cómo va con su tratamiento contra el cáncer.

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Jessie J cáncer / Redes sociales y canva

¿Por qué Jessie J tuvo que ser hospitalizada de emergencia recientemente?

Aunque los primeros rumores y especulaciones señalaban que Jessie J había sido hospitalizada de emergencia debido al cáncer de mama que padecía, el asunto es completamente diferente.

Jessie J sufrió un fuerte golpe en la cabeza que la mandó directamente al hospital. El incidente ocurrió en Asia, lugar donde ha mantenido una agenda exigente de presentaciones.

En sus publicaciones, la artista explicó que, aunque presentaba dificultades para mover la cabeza, optó por seguir adelante con su trabajo:

Sí no puedo mover mi cabeza, está bien... tendré que tomar algunos analgésicos y seguir adelante. Quiero repasar el espectáculo. Jessie J, vía redes sociales

En el video compartido, se observa a la cantante realizándose una resonancia magnética, estudio clave para evaluar su estado tras el golpe, especialmente por el temor de una posible lesión cervical.

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¿Quién es Jessie J y cuáles son sus canciones más conocidas?

Jessie J nació en 1988 en Londres, Inglaterra, y antes de alcanzar la fama como intérprete, comenzó su carrera como compositora. Uno de sus primeros grandes logros fue escribir “Party in the U.S.A.” para Miley Cyrus, tema que se convirtió en un éxito global.

Su salto a la fama llegó en 2011 con el lanzamiento de su álbum debut Who you are, el cual incluyó varios sencillos que rápidamente se posicionaron en los primeros lugares de popularidad.

A lo largo de su carrera, Jessie J ha acumulado varios éxitos internacionales. Te compartimos algunos de sus más conocidos:



“Price Tag” (2011): Uno de sus mayores éxitos, en colaboración con B.o.B.

“Domino” (2011),

“Bang Bang” (2014): Colaboración con Ariana Grande y Nicki Minaj que dominó las listas internacionales.

“Who You Are” (2011).

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