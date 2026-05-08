Miguel Bosé abandona su coche en plena calle de la CDMX; ¿el cantante tuvo una emergencia? | FOTO

Miguel Bosé sorprendió al bajarse de un automóvil y comenzar a caminar por una concurrida vialidad de la Ciudad de México cuando iba rumbo al aeropuerto, ¿qué le pasó al cantante? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: ¡Karla Díaz ya se casó! Así fue su romántica “pinkyboda” con Daniel Dayz e invitados de lujo | FOTOS y VIDEO

Miguel Bosé sorprende al caminar por calles de CDMX. / Instagram: @miguelbose

Miguel Bosé en México 2026: ¿Qué hace el cantante español en la ciudad?

El cantante Miguel Bosé volverá a encontrarse con el público mexicano en mayo de 2026 para cerrar su gira “Importante Tour”. El intérprete ya tiene confirmadas dos presentaciones en el Auditorio Nacional, donde se presentará los días 15 y 16 de mayo ante sus seguidores de la capital del país.

Además de sus conciertos en la Ciudad de México, Miguel Bosé también llevará este espectáculo en Baja California, ciudad en la que ofrecerá un show el próximo 23 de mayo de 2026 en la Plaza Monumental de Tijuana. Con estas fechas, el cantante suma nuevas paradas en México dentro de la gira con la que continúa recorriendo distintos escenarios.

No te pierdas: ¿Paulina Rubio pierde la custodia de su hijo? Rompe el silencio en plena guerra vs. Colate: “Es mi razón de ser”

Miguel Bosé deja el coche y se lanza caminando en plena CDMX. / Instagram: @miguelbose

¿Por qué Miguel Bosé se bajó del coche en plena vía de CDMX?

Miguel Bosé compartió en sus redes sociales un momento que vivió rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de quedar atrapado en el tráfico mientras se dirigía a tomar un vuelo. En los videos y fotografías publicados por el cantante, se observan varios automóviles detenidos y algunos incluso en doble fila, mientras la circulación avanzaba lentamente en la capital.

Ante la situación, el intérprete de “Morena mía” decidió descender del vehículo y continuar el trayecto caminando para poder llegar a tiempo al aeropuerto. Bosé documentó el momento y mostró en una foto parte del recorrido que realizó entre el tránsito de la Ciudad de México hasta alcanzar las instalaciones del AICM.

“Le ganamos al tráfico de la Ciudad de México y llegamos al aeropuerto. Tráfico 0 / Miguel Bosé 1”, detalló el cantante, lo que provocó la reacción de los usuarios con comentarios como:



“México superando la IA”

“Aquí nadie se raja”

“Nuestro Miguel Bosé ya se la sabe con el tráfico”

“Mi México mágico”

“ Es que este hombre es irreal, wow”

“Lugares donde me emperr* no haber estado”.

No te pierdas: Christian Nodal estaría sin nombre artístico tras reaparecer como el “Forajido”, ¿ya está registrado?

Miguel Bosé causa reacción al bajarse de su coche en plena calle de CDMX. / Redes sociales

¿Miguel Bosé pierde la voz?

En entrevista con el canal de YouTube, Mega, el cantante Miguel Bosé atravesó uno de los momentos más complicados de su carrera cuando comenzó a presentar problemas en la voz que afectaron tanto su vida profesional como personal. El cantante reveló que llegó a perder parcialmente la capacidad de hablar debido a una sinusitis profunda, situación que le generó preocupación ante la posibilidad de no poder volver a cantar con normalidad.

Fue en 2022 cuando una tomografía permitió detectar el origen del problema. De acuerdo con el intérprete, la sinusitis estaba directamente relacionada con el deterioro de su voz, lo que provocó que durante un largo periodo no pudiera comunicarse de manera habitual. “El no poder hablar durante varios años me permitió ser mucho más consciente de lo que me rodea”, expresó Bosé al recordar esa etapa.

Como parte del tratamiento para recuperar sus cuerdas vocales, el cantante se sometió a un procedimiento con células madre obtenidas de su propio estómago y aplicadas en la zona afectada. Tras la intervención, Miguel Bosé tuvo que permanecer varias semanas en completo silencio para permitir que el tratamiento cumpliera su proceso de recuperación.

No te pierdas: Accidente pareja de Carín León: VIDEO revela los momentos de tensión que vivió Meylin Zúñiga tras caída