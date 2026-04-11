¿Miguel Bosé y Alejandro Sanz compartieron amante? Aseguran romance con el rey Felipe VI ¡Escándalo real!

Un libro que circuló discretamente en España terminó siendo retomado por la prensa internacional y hoy coloca al rey Felipe VI en el centro del chisme real. Según su autor, el monarca habría sostenido relaciones sentimentales secretas con hombres influyentes, incluidos Miguel Bosé y Alejandro Sanz, en una vida paralela marcada por el silencio, la discreción y los acuerdos dentro del palacio.

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¿Qué libro asegura que el rey Felipe VI tuvo romances con hombres?

La polémica se reactivó por Los novios de Felipe, obra del periodista español Joaquín Abad, quien presenta una reconstrucción no oficial de la vida íntima del rey Felipe VI. El texto no habla de decisiones de Estado ni de discursos reales, sino de amistades íntimas, afectos prolongados y relaciones que, según el autor, se habrían mantenido fuera del radar público durante décadas.

Abad sostiene que su investigación abarca desde la adolescencia del monarca hasta su etapa como rey, recopilando testimonios y versiones que apuntan a una doble vida cuidadosamente protegida. En ese recorrido, describe un patrón claro: Felipe VI habría mostrado afinidad por hombres de alto perfil social, con poder económico, formación intelectual y una capacidad absoluta para guardar secretos.

Uno de los episodios que menciona el libro se remonta a la juventud del rey, cuando aún se formaba en academias militares y, según el periodista, comenzaron a circular comentarios dentro de círculos cerrados sobre su orientación afectiva. Todo el material, insiste el autor, se basa en investigación periodística y no en declaraciones oficiales del entorno real.

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¿Miguel Bosé y Alejandro Sanz tuvieron un romance con el rey Felipe VI? Esto revela el libro

Lo que convirtió al libro en pleno chisme no fue solo la cantidad de nombres, sino la aparición de dos figuras mundialmente conocidas: Miguel Bosé y Alejandro Sanz. De acuerdo con Joaquín Abad, los cantantes habrían formado parte de vínculos personales que habrían ido más allá de una relación cordial o amistosa con el monarca.

El autor sugiere que estas cercanías se habrían desarrollado en contextos privados, lejos de los focos, durante viajes y escapadas que jamás figuraron en agendas oficiales. Aunque el libro no presenta pruebas documentales públicas, sí describe escenarios recurrentes de absoluta discreción y encuentros limitados a círculos muy reducidos.

Abad incluso insinúa que algunos de estos vínculos pudieron coincidir en el tiempo, lo que alimentó la versión de encuentros compartidos, siempre bajo la lógica del rumor y la reconstrucción periodística.

La lista de personas que aparecen en la obra incluye empresarios, creativos y figuras del mundo de la moda, como Lorenzo Caprile, además de varios nombres menos conocidos. Tras años de investigación, el autor calcula que el número total de relaciones alcanzaría varias decenas (38 al menos), todos ellos hombres jóvenes y con características muy similares entre sí.

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Reina Letizia en la polémica: ¿qué papel tendría en los rumores sobre Felipe VI y su vida privada?

El libro no deja fuera a la Reina Letizia. Lejos de presentarla como ajena a la situación, Joaquín Abad plantea que la esposa del rey habría conocido esta faceta privada de Felipe VI desde hace años. Incluso sugiere que el matrimonio habría funcionado bajo un entendimiento que separaba estrictamente la imagen pública de la vida personal.

Este planteamiento se volvió aún más polémico cuando, por separado, estalló el escándalo protagonizado por Jaime del Burgo, ex cuñado de la reina, quien aseguró haber mantenido una relación sentimental con Letizia Ortiz antes y después del matrimonio real. En redes sociales, Del Burgo publicó un mensaje que parecía ser una evidencia:

“Amor. Llevo tus pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege…”, texto que borró después, pero que ya era viral.

Hasta ahora, la Casa Real española, Miguel Bosé o Alejandro Sanz, han optado por no pronunciarse sobre el contenido del libro ni sobre los rumores que andan en boca de todos.