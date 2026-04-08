Cynthia Klitbo, tras rumores de reconciliación con Francisco Gattorno, revela nuevo romance: ¿Con quién?

La actriz mexicana Cynthia Klitbo ha generado sorpresa entre fans e internautas, luego de revelar recientemente que ya estrena nuevo galán, esto después de rumores que la relacionaban con Francisco Gattorno, su exesposo. ¿De quién se trata?

Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia. Esto es lo que se conoce sobre su estado de salud y las causas del susto. / Foto: Redes sociales

¿Cómo comenzaron los rumores de presunta reconciliación entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno?

En julio del año pasado Cynthia Klitbo reveló que Francisco Gattorno, su exesposo, vivía en su casa, noticia que desató especulaciones de una posible reconciliación entre ambos, ya que fueron una reconocida pareja hace varios años.

Aunque muchos esperaban que se confirmara su regreso, la cosa fue totalmente diferente, ya que Cynthia afirmó que solo se trataba de ayudar a un gran amigo, puesto que, según Matilde Obregón, Francisco no tiene casa en México y solo rentaba durante sus proyectos.

En agosto surgieron nuevos rumores, en esta ocasión, señalaban a la actriz de presuntamente haber corrido a Gattorno de su casa, desatando teorías sobre algún conflicto o pelea, algo que no sucedió:

Francisco y yo somos muy buenos amigos y, a mí, la idea de tener a un señor en mi casa con mi hija..., pues no, entonces, muy caballeroso, cuando llegó Elisa, se fue. Cynthia Klitbo

La presunta reconciliación entre ambos solo fueron rumores, y la acción de la actriz solo correspondió al apoyo de un amigo.

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¿Quién es el nuevo novio de la actriz Cynthia Klitbo?

En una reciente entrevista para el programa Hoy, Cynthia Klitbo anunció que está iniciando una nueva relación sentimental.

Durante la conversación, Cynthia Klitbo dejó claro que el misterioso hombre no pertenece al mundo del espectáculo: “ Por ahí hay alguien que me gusta y que le gusto ”, confesó.

Al profundizar en los detalles, la actriz explicó que su galán es originario de provincia y no tiene relación alguna con la industria del entretenimiento:

No, nada que ver (con el medio artístico). Es foráneo, de provincia. Es un chico bueno, es cabal. No es ‘tú pagas la mitad y yo la mía’, no. Es galante, es un buen chico. Cynthia Klitbo

Aunque no reveló el nombre de su nueva conquista, se espera que próximamente puedan aparecer juntos en algún evento o proyecto de la actriz.

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¿Quién es Cynthia Klitbo y cuál es su trayectoria?

Cynthia Klitbo es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, gracias a su interpretación de diversas villanas en varias telenovelas que han marcado época.

Sus grandes oportunidades llegaron en los años 90, cuando comenzó a interpretar personajes antagónicos que la colocaron como una de las villanas favoritas del público.

Uno de sus papeles más emblemáticos fue en La dueña, donde compartió créditos con Angélica Rivera. Sin embargo, el personaje que la consagró definitivamente fue el de Tamara en El privilegio de amar.

Además de otras telenovelas, Cynthia Klitbo continúa activa en el medio artístico, participando en televisión, teatro y algunos otros proyectos.

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