Actriz mexicana de Mujeres asesinas, tras anunciar su divorcio, revela que su hijo ¡decidió irse con su papá!

A finales del año pasado, Karyme Lozano sorprendió al revelar públicamente que se estaba separando de Michael Domingo, tras más de 10 años de matrimonio y después de haber adoptado a 2 pequeños. Entre sus declaraciones, detalló que el proceso se estaba volviendo complicado, pero que esperaba pronto cantar victoria.

Karyme Lozano / Luis Pérez

¿Cómo va el proceso de divorcio de la actriz Kayme Lozano?

Aunque Karyme Lozano no puede decir mucho, ya que el proceso sigue, nos aseguró que pronto estará todo resuelto. Reveló que por dentro está rota: “Estoy cansada, triste, pero también agradecida con Dios, por todas las bendiciones. Todos sufrimos diferentes cosas, de alguna u otra manera. Yo agradezco hasta por lo malo, porque son aprendizajes, eso me ha funcionado, y también soltar”.

Uno de sus hijos ahora está lejos, pero eso no impide que esté al pendiente de él: “Fue una decisión tomada por el bien de todos. Mi hijo quería estar con su papá, y la niña se quedó conmigo. También hay que saber escuchar y saber sacrificar por amor. Obvio no es lo mismo tenerlo en persona que verlo por videollamada, pero eso ayuda mucho. Lo veo bien, contento. Necesitaba estar con su papá”.

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Michael Domingo y Karyme Lozano se divorcian / Luis Pérez

¿Cómo afronta la actriz Karyme Lozano su divorcio?

La palabra ‘resiliencia’ se ha convertido en el día a día para Karyme Lozano, y asegura que no se guarda ninguna emoción: “Hay que ser sinceros. A veces te dicen que te ocultes o que no llores frente a tus hijos, pero los niños perciben todo, entonces hay que ser honestos. Les digo cuando me siento triste o quiero llorar, para que también entiendan que no es su culpa. Estoy trabajando en mí. Si ven que te aguantas tus sentimientos, los niños también lo hacen. Entonces, hay que hablarles con la verdad, en palabras sencillas, pero con honestidad”.

Además de su proceso de separación, Karyme compartió que se siente huérfana, pues sus padres ya trascendieron. Aunque eso pasó hace años, aún le hacen falta: “Es duro. Uno cree que con el tiempo se va, pero no. Los extraño mucho. Lo único que me levanta es Dios. Desde hace 17 años, cuando murió mi papá, regresé a mi fe. Siempre lo fui, pero no era tan practicante. Me agarro de Él”.

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Karyme Lozano y sus padres / Luis Pérez

¿A qué se dedica actualmente la actriz Karyme Lozano?

A la par de su carrera de actriz, Karyme Lozano tiene un pódcast donde habla a profundidad de sus emociones: “Fluyó naturalmente y creo que Dios me ayudó a hacer esto. Me divierto y disfruto mucho las pláticas. Me gusta saber de la gente, escuchar sus milagros. Entonces, el ‘efecto girasol’ literalmente soy yo. Hoy en día me admiro por la resiliencia que tengo, lo guerrera que soy. Si me siento cansada, sé que Dios me da la fortaleza. Espero que pronto se resuelva todo”.

Finalmente, nos habló de que regresa al cine con Oxidado, una cinta que habla de lo que se vivió en tiempos de pandemia: “Me siento muy honrada, porque es una historia muy personal de Hugo Carrillo (el director), de lo que experimentó, y lo hace tan íntimo que te envuelve. En la pandemia te sentías atrapado, sofocado. Es una película muy artística. Lo más bonito es que a la gente le está tocando el corazón”.

“Yo no tuve alguien cercano que se enfermara o muriera de covid, pero poco antes de filmar murió mi mamá. Me movieron mucho las escenas que hicimos en el hospital. Me remontó a lo que pasó con mi mami. Entonces, fue como abrir esa herida”.

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La actriz Karyme Lozano / Luis Pérez

¿En qué telenovelas participó Karyme Lozano?

Inició su carrera con pequeños papeles en proyectos como Volver a empezar y Si Dios me quita la vida . En 1996 fue parte de Confidente de secundaria.

y . En 1996 fue parte de Confidente de secundaria. En 1999 recibió su primer protagónico con Tres mujeres, la cual la llevó al estrellato . Después, vino su primer antagónico en El manantial .

. Después, vino su primer antagónico en . Tras idas y venidas, regresó de lleno a la TV en 2022 con Mi secreto. Después hizo Minas de pasión, Mi amor sin tiempo y Me atrevo a amarte.

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Karyme Lozano estará en “Me atrevo a amarte”, telenovela de Salvador Mejía / Liliana Carpio / TVNotas

¿Quiénes han sido las parejas de Karyme Lozano?

En la década de los 90 mantuvo una relación con el también actor Aitor Iturrioz, con quien se convirtió en madre en 2000 de su primera hija , Ángela. Se separaron cuando la niña aún era una bebé.

, Ángela. Se separaron cuando la niña aún era una bebé. En 2012 se casó con Michael Domingo y en 2019 adoptaron a 2 pequeños. A finales del año pasado, ella compartió que se estaban divorciando.

Ojo: Karyme Lozano se alejó de las telenovelas por un terrible suceso que cambió su vida

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