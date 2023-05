Karyme Lozano y Aitor Iturrioz se convertirán en abuelos por primera vez; el actor lo confirma

Karyme Lozano y Aitor Iturrioz han sido muy herméticos con los detalles sobre el embarazo de su hija Ángela, pero los dos están muy felices.

A finales de los 90 y principios de los 2000, Karyme Lozano y Aitor Iturrioz, hoy de 45 y 52 años, vivieron una gran historia de amor de la cual nació su hija Ángela, de 22. Poco después decidieron tomar caminos separados y han sido felices, pero si algo los tiene contentos es la noticia de que a cinco meses de haberse casado la joven con su novio, Pablo Freymann, ya está embarazada y se convertirán en abuelos. Al respecto, nos contó una amiga de ellos.

-¿Cómo se encuentran Karyme y Aitor?

“Ellos desde que se separaron no tienen relación alguna, sólo veían ocasionalmente aspectos de su hija, pero era esporádico, y ya que Ángela cumplió los 18 años dejó de haber cualquier contacto. Pero así están perfectos, a cada quien le va muy bien por su lado”.

En 2000, Karyme y Aitor esperaban llenos de ilusión a la pequeña Ángela y compartían su felicidad / Archivo TVNotas

-Karyme está espectacular...

“Maravillosa, ha formado una bella familia con el estadounidense Michael Joseph Domingo (con quien se casó en 2012); es una mujer muy apegada a Dios, y no sabes la paz y tranquilidad que te transmite. Está en el mejor momento de su vida, además de que en lo profesional el año pasado volvió a las telenovelas con el melodrama Mi secreto, que tuvo gran aceptación del público y en especial su participación encantó a todos. Regresó a la televisión brillando como siempre”.

-¿Y Aitor cómo ha estado?

“Él se las vio superdifícil ahora con la pandemia; puso una productora y se le cayeron todos los proyectos. Además se le acabaron todos sus ahorros, pero afortunadamente desde el año pasado le salieron varios proyectos con dos películas, participaciones en una serie de TV Azteca y hoy está en teatro en la obra corta Tallas extras para corazones grandes”.

Ángela trata de estar cerca de su papá y aquí festejaron juntos el Día del Padre. También lleva una gran relación con el esposo de su mamá, Michael, quien la ha visto crecer / Facebook: Aitor Iturrioz

-Lo bueno es que Karyme y Aitor están bien...

“Sí, pero ahorita lo que los tiene felices es la noticia que recibieron”.

-¿A qué te refieres?

“Su hija Ángela se casó a finales de diciembre en una hacienda en Cocoyoc, Morelos, con su novio de la secundaria, Pablo Freymann, y resulta que ya está embarazada”.

-¡Qué buena noticia!

“Sí, desde antes de casarse, Ángela y Pablo soñaban con formar pronto una familia y Dios los escuchó y se los concedió”.

Hace 5 meses, Karyme y su esposo, Michael Joseph Domingo, con quien lleva 10 años de feliz matrimonio, le desearon lo mejor a la pareja en su boda, en el estado de Morelos / Archivo TVNotas

-Dices que Karyme y Aitor están muy felices con todo esto...

“Karyme está que no cabe de la alegría, no se la cree que siendo tan joven ya va a ser abuela, pero está muy agradecida con Dios por esta bendición. Karyme tiene 45 años, pero se ve superjoven, hasta parece hermana de su hija”.

-Y son muy unidas...

“Totalmente, son la madre e hija más apegadas, además a Karyme le dio mucho gusto que Ángela se casara con Pablo, un chico católico con muchos valores, lo adora y por ende lo considera el hombre ideal para ser el padre de sus nietos”.

Tras la separación con Aitor, Karyme dedicó su vida a disfrutar de su hija y verla crecer feliz. Incluso bajó un poco el ritmo de trabajo / Archivo TVNotas

-¿Cuánto tiempo tiene de embarazo Ángela?

“Eso la verdad es que lo desconozco porque ellos han sido un tanto reservados, incluso Karyme no ha dicho públicamente que su hija está embarazada, pero sus amigos más cercanos, tanto de ella como de Aitor y de Ángela ya lo sabemos y nos hizo muy felices enterarnos”.

-¿Aitor cómo supo la noticia?

“Ángela vive en Los Ángeles, California, con su marido, pero en una visita que hizo recientemente a México lo visitó y se lo contó. Por eso ahora Aitor está también muy emocionado, feliz. Anda como pavorreal y como que no se la cree todavía. Todos sabemos que él ama a su hija profundamente y se siente muy orgulloso de ella”.

Ángela y Pablo Freymann fueron novios desde la secundaria y hoy esperan a su primer bebé / Archivo TVNotas

-Es una gran chica verdad, ¿verdad?

“Totalmente madura, por eso Karyme y Aitor, cada uno por su cuenta, la apoyaron completamente en su idea de casarse tan joven. Ángela estudió la carrera de administración de negocios y además es una chica sumamente caritativa y solidaria con las causas justas; se ha ido en misiones a otros países a ayudar a construir casas, a apoyar a niños desprotegidos. Es una muchacha encantadora y de un noble corazón”.

-¡Qué bueno todo esto que está ocurriendo!

“Sí, este embarazo es sumamente querido, y Karyme ya empezó a comprar ropita y demás, no cabe duda de que será una abuela sumamente consentidora y seguramente Aitor también lo será a la distancia. Qué gran bendición para toda la familia”, concluyó.

Karyme Lozano está sumamente feliz por el embarazo de su hija e incluso ya empezó a comprar ropa para el bebé / Archivo TVNotas

Aitor Iturrioz confirma que su hija está embarazada

-Aitor, te encuentras estrenando obra de teatro, felicidades...

“Estoy muy contento, durante los ensayos cuando comenzaron a aplaudir se me salieron las lágrimas, por volver a sentir esa emoción, volver a ver al público en este sitio histórico, la casa de Emilio El Indio Fernández (al sur de la CDMX), donde se presenta Teatro en Breve y yo participo en la obra Tallas extras para corazones grandes. Estoy feliz y extasiado”.

Tras un tropiezo en la pandemia ahora actúa en la obra Tallas extras y estrenará una película / Facebook: Aitor Iturrioz

-¿Qué nos puedes decir de la obra?

“Es un texto hermoso, habla de amarnos así como somos, que el valor que nos damos nosotros es el que nos va a dar la gente. Es una comedia divina”.

-¿Cómo fue que te hacen esta invitación?

“Me llamó el productor y no dudé un momento, le dije: ‘por Dios, claro que sí’”.

Aitor Iturrioz invita a todo el público a que no se pierdan la puesta en escena Tallas Extras / Facebook: Aitor Iturrioz

-Vienes de una etapa complicada durante la pandemia...

“Puse una productora y no nos fue muy bien que digamos, se nos cayeron proyectos y ahí perdí muchas cosas, pero ahí vamos. El chiste es tener salud y vienen más proyectos”.

-¿Económicamente cómo te encuentras?

“Los ahorros se fueron acabando con esto de la pandemia, pero después me cayó una película muy buena que ya verán con Roberto Tello, Lola Cortés, dos programas de Un día para vivir y sí ha caído trabajo. Papá Dios no me suelta”.

-Regina (a la que tuvo con Paola Cantú), y Ángela están enormes...

“Regina ya tiene 18 y Ángela, 22, y ya este año Ángela me hace abuelo”.

Aitor Iturrioz tiene dos hijas; Regina y Ángela, producto de sus relaciones con Paola Cantú y Karyme Lozano / Facebook: Aitor Iturrioz

-¿Está embarazada?

“Ya, ya, ya voy a ser abuelo”.

-¿Cómo recibiste la noticia?

“Feliz, muy contento”, finalizó.

Aitor Iturrioz está más que feliz por el embarazo de su hija Ángela / Facebook: Aitor Iturrioz

