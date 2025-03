Moisés Peñaloza y Mariluz Bermúdez protagonizan momentos especiales en ‘Me atrevo a amarte’

Esta semana, en las grabaciones de la telenovela “Me atrevo a amarte”, se vivieron dos momentos muy especiales: la incorporación de Moisés Peñaloza a la historia y el cumpleaños de Mariluz Bermúdez, rodeada de sus compañeros de trabajo. Moisés llega a este melodrama tras ser el protagonista juvenil en “El ángel de Aurora”, que recientemente terminó transmisiones. Las grabaciones de su incorporación fueron en un backlot ubicado al sur de la CDMX.

Moisés Peñaloza se incorpora a “Me atrevo a amarte” / Liliana Carpio Y Luis Pérez / TVNotas

La llegada de Moisés Peñaloza a “Me atrevo a amarte”

Moisés señaló: “En redes sociales ya me habían escrito mis fans que me estaban viendo mucho de nuevo en Televisa, que si venía otro proyecto y justamente no quería anticipar nada porque mi productor Salvador Mejía así me lo pidió, pero ya se hizo oficial y estoy muy contento de poderme ligar de proyecto en proyecto”.

En esta ocasión, Moisés encarnará a un chico seminarista. “Ahora interpretaré a Ramón, un chico seminarista que estudia la Palabra de Dios, que va a llegar al pueblo a darle una picardía diferente porque va a empoderar a algunas mujeres para que otros personajes se alejen”, nos platicó Moisés.

Me atrevo a amarte será la única telenovela en medio de La rosa de Guadalupe / Las estrellas

Moisés se siente muy afortunado en su carrera: “Es algo que en algún punto de mi vida soñé con cuándo iba a suceder, pero siento que cuando uno hace las cosas con amor y le dedica tiempo, que eres profesional, tarde o temprano da frutos. Por eso ahora me hicieron esta invitación directa para darle voz, vida y cuerpo a Ramón, que además es un papel muy diferente a Ángel (el de ‘El ángel de Aurora’), que era impulsivo, colérico, peleonero, estaba en trifulcas, no tenía filtros, mientras que Ramón es introvertido, controlado, físicamente va a tener otro tipo de movimientos”.

Además, le encanta reencontrarse en este proyecto con compañeros con quienes ya había trabajado anteriormente: “César Évora, Karyme Lozano, Jorge Gallegos, Juan Pablo Gil, mi novia Elaine Haro, Rocío Santiago. Estoy muy emocionado de estar a su lado”.

Celebración del cumpleaños de Mariluz Bermúdez

Por otra parte, Mariluz fue agasajada por la producción y elenco de la telenovela en una locación en Morelos, donde se fueron para grabar unas escenas muy importantes del melodrama. Mariluz platicó: “Me siento tan afortunada de celebrar mi cumpleaños trabajando, dicen que es de muy buena suerte, y no lo dudo estando en un proyecto tan maravilloso como esta telenovela. Iniciamos con una gran audiencia y estamos seguros de que el público nos va a seguir favoreciendo porque lo que han visto es nada comparado con las enormes emociones que se vienen”.

Mariluz Bermúdez celebró su cumpleaños en “Me atrevo a amarte” / Luis Pérez y Liliana Carpio / TVNotas

Mariluz aseguró que cada vez que cumple años le gusta escribir una carta con sus propósitos. Añadió: “Estoy muy agradecida con Dios, el año pasado también lo celebré en una producción de don Salvador Mejía, ‘Vivir de amor’. Tengo salud y no puedo pedir más de lo que ya tengo”.

La actriz estuvo rodeada de compañeros como Karyme Lozano, Kimberly Dos Ramos, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa, quienes le desearon lo mejor.

