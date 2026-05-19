Anuncian en Hoy que querida actriz se convirtió en madre; así reaccionó Galilea Montijo: “Ya es mamá”

La felicidad y los halagos se hicieron presentes en el matutino Hoy la mañana de este 19 de mayo, pues los conductores del programa dieron a conocer que una actriz de Televisa se convirtió en madre, luego de varios intentos. Te contamos los detalles.

Conductores de Hoy / Redes sociales

¿Quién es la actriz que dio a luz recientemente y anunciaron en el programa Hoy?

Galilea Montijo anunció en plena transmisión en vivo que la actriz colombiana, Sara Corrales, ya se convirtió en mamá. Entre gritos, sonrisas y mensajes de cariño, las conductoras celebraron la llegada de la pequeña, primera hija de la estrella de telenovelas.

La noticia fue revelada durante la sección “Las calientitas”, donde el conductor Sebastián Reséndiz compartió detalles del nacimiento y mostró las primeras imágenes que la actriz publicó en redes sociales sobre el parto de su bebé:

Sara Corrales dio a conocer que ya es mamá. La actriz dio luz a su hija Mila el pasado 17 de mayo y compartió imágenes del parto. Sebastián Reséndiz

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar. Galilea Montijo fue una de las primeras en expresar su emoción y recordó que la actriz había documentado parte de su proceso en redes sociales: “ Ahh, qué bella y estuvo compartiendo todo esa mujer en redes sociales… ¿Fue un parto como en agua? Se veía una pelota” , mencionó Galilea.

Fue así que todos los presentes felicitaron a la intérprete, recordando que fue algo por lo que luchó en buena parte de su vida.

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Anuncian en Hoy el nacimiento de la hija de Sara Corrales / Las estrellas

¿Cómo anunció la actriz Sara Corrales que se convirtió en madre?

Con un emotivo mensaje, Sara Corrales confesó que la llegada de su bebé cambió por completo su perspectiva de vida. La actriz señaló en su publicación que el nacimiento de su hija marcó un antes y un después en su existencia.

Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso. Sara Corrales

Además, la intérprete también agradeció a su esposo, Damián Pasquini, por permanecer a su lado durante todo el nacimiento de la bebé: “ Gracias, mi amorcito @damianpasquini, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima ”, escribió Sara.

Por último, la actriz aprovechó para agradecer públicamente el respaldo y el apoyo de toda su familia, pues estuvieron presentes en todo momento.

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Sara Corrales da la bienvenida a su hija / IG: saracorrales

¿Cuál es la trayectoria de Sara Corrales en televisión?

Sara Corrales es una actriz, modelo, conductora y empresaria colombiana que logró posicionarse como una de las celebridades latinoamericanas más populares, especialmente en México, donde impulsó gran parte de su trayectoria artística.

En sus primeros años en la pantalla participó en producciones como Todos quieren con Marilyn, Vecinos y El clon, títulos que alcanzaron gran popularidad en distintos países de Latinoamérica.

Sin embargo, fue en Televisa donde alcanzó mayor reconocimiento internacional, destacando principalmente por interpretar personajes antagónicos en exitosas telenovelas:



La doble vida de Estela Carrillo ,

, Despertar contigo ,

, Médicos, línea de vida y

y El señor de los cielos.

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