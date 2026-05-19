Actriz de ‘El señor de los cielos’ anuncia que ya es mamá a los 40 años: ¡Así dio la noticia!

Una querida actriz, recordada por su participación en El señor de los cielos, vive uno de los momentos más especiales de su vida tras anunciar el nacimiento de su primera hija. A través de sus redes sociales, la intérprete compartió una emotiva galería de fotografías del parto. ¿De quién se trata?

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¿Quién es la actriz de El señor de los cielos que se convirtió en madre?

Se trata de Sara Corrales, la también empresaria, quien actualmente reside en México. En una tierna publicación de Instagram, la intérprete reveló que su bebé nació el pasado 17 de mayo a las 00:17 horas.

Damián Pasquini, su esposo, fue quien acompañó a la actriz durante todo el proceso de parto. Sara no dudó en agradecer públicamente el apoyo emocional que recibió de él en uno de los momentos más intensos de su vida:

Gracias, mi amorcito @damianpasquini, por sostenerme en cada contracción, en cada miedo, en cada lágrima. Sara Corrales

Cabe destacar que Sara Corrales se convirtió en madre a los 40 años de edad, algo que para muchos representaba un gran riesgo desde el anuncio de su embarazo.

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Sara Corrales anuncia su embarazo con su esposo Damián Pasquini. / Redes sociales

¿Cómo le dio la bienvenida Sara Corrales a su primera hija?

Con palabras llenas de emoción, la actriz Sara Corrales describió cómo la llegada de la pequeña transformó su manera de ver la vida. En su publicación, la actriz expresó que el nacimiento de su hija “partió su vida en dos”.

Te esperé durante meses, te imaginé, te hablé. Y aun así, cuando te pusieron sobre mi pecho, entendí que no había manera de estar lista para algo tan inmenso. Sara Corrales

Las fotografías mostraron desde los instantes previos al parto hasta el momento exacto en el que la recién nacida fue colocada sobre el pecho de su madre. Las imágenes desataron miles de comentarios de cariño por parte de sus seguidores y colegas:



Galilea Montijo escribió: “ Felicidades ”,

”, Eugenia Cauduro compartió: “ Muchas felicidades Sara hermosa! Dios te bendiga a ti a tu baby y tu hermosa familia ” y,

” y, Marjorie de Sousa también dedicó un “ Felicidades ”.

Además, Sara Corrales destacó que durante meses soñó con este momento y habló constantemente con su bebé durante el embarazo, aunque reconoció que nada se compara con tenerla finalmente junto a ella.

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Sara Corrales da la bienvenida a su hija / IG: saracorrales

¿Quién es Sara Corrales y en qué telenovelas ha participado?

Sara Corrales es una actriz, modelo, empresaria y presentadora colombiana, que logró consolidarse como una de las figuras colombianas más reconocidas en Latinoamérica, especialmente en México, país donde desarrolló gran parte de su carrera artística.

Sara se convirtió en un rostro reconocido en 2003 cuando participó en el reality show colombiano Protagonistas de novela, programa que le abrió las puertas de la televisión.

Entre sus primeros trabajos sobresalen apariciones en producciones como Todos quieren con Marilyn, Vecinos y El clon, adaptaciones y dramas conocidos a nivel latinoamérica.

Fue en Televisa donde alcanzó mayor proyección internacional, principalmente por sus papeles de villana en exitosas telenovelas. Uno de sus personajes más recordados fue en La doble vida de Estela Carrillo, posteriormente participó en otras producciones como Despertar contigo, Médicos, línea de vida y El señor de los cielos, consolidándose como una actriz reconocida en series.

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