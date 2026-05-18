¿Camila Sodi estrena romance? Celebra su cumpleaños 40 con temática Disney ¿y nueva novia?

La actriz Camila Sodi compartió en sus redes sociales el festejo por sus 40 años de edad con temática de un personaje de Disney. Esto en medio de los rumores sobre un supuesto romance con una famosa cantante del espectáculo, ¿estrena noviazgo? Esto sabemos.

Camila Sodi compartió las celebraciones de su cumpleaños número 45. / Foto: IG: @camilasodi_.

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¿Camila Sodi presuntamente estena romance con famosa cantante?

De acuerdo con la cuenta de X de Raul Gutierrez, Camila Sodi presuntamente estrenaría un romance con la cantante Pambo. Estos rumores comenzaron luego de que en el festejo por su cumpleaños número 40 ella compartiera varias fotografías. ¡E intercambiaron mensajes!

En las fotografías que circularon en redes sociales, se puede ver a Camila Sodi con un pastel de la película de Disney de ‘La bella y la bestia’. En estos post, la actriz etiquetó a Pambo con la frase “Y mi momento Bella Durmiente”, a lo que la cantante le contestó: “Hasta ser pasitas, hada mía”. Esto desató especulaciones de un posible romance entre ambas.

Eso no es todo, ambas personaliades pasaron un fin de semana juntas casi a finales de abril, lo que aumentó los rumores. ¿Será que son más que una amistad?

Hasta el momento, ni Camila Sodi y tampoco Pambo se han pronunciado con respecto a estas especulaciones. Cabe mencionar que lo último que se sabía es que Sodi se encontraba en una relación con el empresario Jerónimo Gaxiola, esto después de que a mediados del 2025 se les viera juntos y declararan su amor.

‘Yo soy Pambo’ comentó la fotografía a Camila Sodi. / Foto: Instagram/@yosoypambo.

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¿Cómo festejó Camila Sodi la llegada de sus 40 años de edad?

Camila Sodi compartió en redes sociales cómo celebró su cumpleaños 40. La famosa presumió que festejó con una fiesta muy especial de una temática de la película de Disney: “La bella y la bestia”.

Muy sonriente con flores, un bello vestido, tacones rosas, así como rodeada de sus amigas, seres cercanos, al igual que un pastel de La Bella durmiente, la famosa celebró su nueva vuelta al sol.

Además de las fotografías, Camila Sodi compartió un mensaje lleno de amor y agradeciéndole a la vida todo lo que la rodea:

“40 y ahorita solo quiero decir que lo más increíble de esta vida es la gente que uno ama. Mi familia y amigos me hicieron entrar a los cuarenta llena de magia. Gracias por estar cerquita de mí en este viaje. Los amo”. Camila Sodi.

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¿Quién es Camila Sodi y cuál es su trayectoria?

Camila Sodi es una actriz que ha participado en diversos proyectos para la televisión y el cine.

La artista ha probado suerte en proyectos como series, películas y hasta en telenovelas como en ‘Rubí’.

Uno de los proyectos para la televisión más recordados de Camila Sodi fue en Luis Miguel: La serie, interpretando a Érika Camil.

Con respecto al cine ha estado en producciones como:



El búfalo de la noche.

Camino a marte.

Niñas mal.

Cómo cortar a tu patán.

El exorcismo de Carmen Farías.

Arráncame la vida.

La actriz ha tenido diferentes relaciones amorosas que se han dado a conocer en el medio.

Una de ellas y la más conocida fue con el actor Diego Luna, con quien tuvo dos hijos. Se casaron en 2018, pero luego de cinco años de matrimonio, en 2023, finalizaron su relación amorosa.

Tras participar en Luis Miguel: La serie, Camila Sodi estuvo involucrada sentimentalmente con Diego Boneta. Aunque no hay mucha información oficial, se especula que comenzaron a salir en 2018 y finalizaron de manera discreta en 2019.

Camila Sodi y el jugador Javier ‘Chicharito’ Hernández mantuvieron un romance mediático en 2017, pero lo finalizaron debido a las críticas, la distancia y el papel de los medios de comunicación, ya que fueron vistos en París.