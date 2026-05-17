Influencer a abre su corazón con sus fans y revela estar enamorado de un hombre: ¿De quién se trata?

Luego de que Said Ochoa, conductor mexicano de TV, diera a conocer que está enamorado de un hombre, un famoso más se sumó a las declaraciones y dio a conocer que está saliendo con una pareja de su mismo sexo. El momento enterneció a las redes sociales e internautas no dudaron en comentar. ¿De quién se trata? Acá te lo decimos.

Influencer abre su corazón con sus fans y revela estar enamorado de un hombre. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es el influencer que abrió su corazón con sus fans y mencionó estar enamorado de un hombre?

Se trata de Paulo Macedo, influencer brasileño que abrió su corazón con sus fans y reveló estar saliendo con un hombre. Aunque no dio a conocer el nombre de esa persona especial que conquistó su corazón, dejó ver lo feliz que se encuentra saliendo con él.

Paulo Macedo comúnmente documenta, a través de su cuenta oficial de Instagram, los viajes que hace alrededor de Brasil, por lo que sus fans están al pendiente de las actividades del influencer.

En esta ocasión se percataron de algo más de la vida de Paulo Macedo y era que se encontraba feliz al lado de un hombre.

Paulo Macedo es un influencer brasileño. / Foto: Instagram/@paulomacedop.

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¿Cómo dio a conocer Paulo Macedo estar saliendo con un hombre?

A través de sus historias de Instagram y de su canal de TikTok, Paulo Macedo viajó sin decir a dónde a una ciudad de Brasil, pero en esta ocasión no lo hizo solo, ya que estuvo al lado de un misterioso hombre.

Al principio los seguidores pensaron que se trataba de un amigo, pero se percataron de que eran algo más.

Tal y como se mencionó, sin decir una palabra o el nombre de su acompañante, Paulo Macedo dejó ver que estaba saliendo con él tras publicar una fotografía en redes sociales.

En la imagen se ve a Paulo le está dándole un beso a su acompañante, lo que terminó con las sospechas.

La lluvia de comentarios en redes se hizo presente:



“¡Qué bonita relación!”.

“Felicidades a ti y al chico que te hace feliz, Paulo”.

“Paulo, por acá te apoyamos”.

“¡Viva el amor!”

“Un gran gesto para los fans que compartas este bello momento”.

“Una bonita pareja. ¡Felicidades, Paulo!”.

Influencer abrió su corazón y revela estar saliendo con un hombre. / Foto: Redes sociales.

Hasta el momento, Paulo Macedo no ha hecho alguna declaración al respecto sobre las fotografías que ya circulan en redes sociales y se hicieron virales.

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¿Quién es Paulo Macedo?

Es un influencer reconocido en Brasil que se dedica a grabar videos de viajes y rutinas de ejercicio en su casa.

Su red social con más seguidores es Instagram con un total de 74 mil. Su usuario es paulomacedop. También se ha destacado por ser fan de conciertos en Brasil, por lo que graba estos eventos.

Recientemente, se hizo más viral por dar a conocer fotografías donde se le ve con un hombre, por lo que reveló su orientación sexual, al igual que Said Ochoa, conductor de TV en México, quien recientemente compartió fotografías al lado de su novio.