Said Ochoa, conductor de Foro TV, festeja sus 39 años de edad y comparte nuevas FOTOS románticas con su novio

Aunque desde hace tiempo ya había anunciado su preferencia hacia los hombres, el conductor de Foro TV Said Ochoa se volvió viral hace algunos días, luego de dar a conocer que tenía novio y estaba felizmente enamorado de él.

Ahora, nuevamente vuelve a acaparar la atención del público, al dar a conocer nuevas fotografías con su galán, ya que festejaron juntos el cumpleaños por sus 39 años de edad del conductor.

Said Ochoa cumplió 39 años de edad y lo festejó con nuevas fotografías la lado de su novio. / Foto: TVNotas.

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¿Cuáles fueron las fotografías que compartió Said Ochoa con su novio en su cumpleaños 39?

Said Ochoa, conductor de noticiero en Foro TV, compartió varias fotografías en sus redes sociales al lado de su novio en lo que fue la celebración por sus 39 años de edad del comunicador.

La feliz pareja se alejó de la Ciudad de México y quiso vivir un fin de semana tranquilo y de festejo, pues las fotografías que Said compartió señalan que estuvo en una parcela de Tepoztlán, Morelos.

Said se mostró agradecido y compartió las románticas fotografías en sus historias de Instagram, donde se le ve con su novio y sus perros. De igual manera, publicó una imagen del atardecer y en lo que parece ser una comida romántica para festejar su cumpleaños 39.

Said Ochoa comparte nuevas fotos románticas con su novio en redes por su cumpleaños 39. / Foto: Instagram/saidochoa.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar al bello momento y las fotografías se viralizaron, donde le llovieron comentarios como:



“La pareja ideal”.

“¡Qué feliz ver a Said contento”.

“¡Feliz cumpleaños, Said! Todo lo bueno en esta vida es para ti”.

“Said vive su romance de película: novio y una romántica comida”.

“Felicidades, Said, que sigas cumpliendo más años y la vida te regale más momentos como este”.

“La pareja del momento. ¡Felicidades, Said!”.

Cabe mencionar que las fotografías fueron compartidas durante el fin de semana y el cumpleaños de Said Ochoa es este lunes 4 de mayo, por lo que el conductor de Foro TV adelantó su festejo.

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¿Cómo dio a conocer Said Ochoa que tenía novio?

A finales de abril pasado, Said Ochoa, conductor de Foro TV, compartió una publicación en sus redes sociales oficiales, en la que mostró que acudió al estado Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México, al lado de su novio Octavio Martínez Montiel.

La publicación alcanzó miles de reacciones positivas en redes sociales entre los seguidores de Said Ochoa, que aunque ya había dicho abiertamente ser gay, ahora reveló que tiene novio y dio a conocer su nombre y una fotografía.

Said se mostró contento compartir momentos como este con su pareja y dedicó un tierno mensaje:

“Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al béisbol” Said Ochoa.

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¿Quién es Octavio Martínez Montiel, novio de Said Ochoa?

Aunque no hay mucha información de la pareja de Said Ochoa, conductor de Foro TV, lo poco que se sabe de Octavio Martínez Montiel, traumatólogo ortopedista con especialidad en cirugía articular y medicina del deporte, egresado de la Universidad Anáhuac.

También cuenta con estudios y especialidades por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Trabaja en Toluca, así como en el Hospital Ángeles Mocel de la Ciudad de México.

Hasta el momento no ha hablado sobre su romance con Said Ochoa, ni ha dado a conocer alguna declaración sobre su noviazgo.