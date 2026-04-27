Joaquín Bondoni y Aarón Balderi ¡Sí tienen una relación! Aplican la de 40 y 20, ¡los cachamos derrochando pasión! FOTOS

En la edición 1521 de TVNotas, te dimos a conocer la gran química que existe entre Joaquín Bondoni, de 22 años, y su compañero de Afterglow, Aarón Balderi, de 43, con quien comparte escenas atrevidas.

Joaquín Bondoni y Aarón Balderi fueron captados en la taquería ‘La Chula’ de la CDMX compartiendo un momento íntimo. / Foto: Redes sociales.

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Joaquín Bondoni sí podría tener relación con Aarón Balderi, comñero de obra

Una persona de producción nos cuenta que tienen al menos 1 mes viviendo un tórrido romance y que están muy felices.

“Entre ellos no solo hay atracción, los besos que se dan en la obra están cargados de pasión y, aunque se conocen desde hace más de 2 años, apenas se están dando la oportunidad, aunque no querían que se supiera”. Sobre por qué no lo dicen, si hay libertad en el amor, asegura: “Aarón tenía prejuicios sobre la diferencia de edad, ya que le lleva 21 años y siente temor de que les tiren hate en las redes. Así que se dan sus encerrones en camerinos y ya, después de la función, se van a cenar, a tomar la copa o al departamento de alguno de los 2 a pasar la noche”.

Nuestra fuente asegura que, a pesar de que Aarón ha dicho, entre broma y broma, con amigos allegados y dentro de la puesta que Bondoni “podría ser su hijo”, ahora ya le vale. “A Aarón le ganó la pasión, y Bondoni se dejó llevar por la calentura y la experiencia de él. Hasta presume de que está bien dotado y en la cama son dinamita pura”. “Es más, ahora sí que ¡se está comiendo a besos a quien él llama su ‘hijo’! (risas). Bien reza el dicho: ‘No digas de esta agua no beberé, porque vas y te empinas’”.

Finalmente, nos dijo si han pensado en vivir juntos...

“No, la relación apenas inicia y están en plena luna de miel. Pasan mucho tiempo juntos, descubriéndose. Forman una linda pareja, y eso se lo dejan al tiempo. Ojalá acepten su relación y no anden reprimidos por el ‘qué dirán’”.

Las escenas de Joaquín Bondoni y Aarón Balderi en la obra de teatro ‘Afterglow’ ya podrían rebasar la pantalla grande. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Aarón Balderi sobre Joaquín Bondoni?

“ Me he besado mucho con él. Queremos que la historia se cuente de forma explosiva, y nos hemos ido agarrando confianza. Me encanta que los 2 estemos abiertos a eso”.

Queremos que la historia se cuente de forma explosiva, y nos hemos ido agarrando confianza. Me encanta que los 2 estemos abiertos a eso”. “En Afterglow Hemos hecho una química espectacular ”.

”. “A la gente le gusta mucho la pareja, pero son muchos años de diferencia, podría ser mi hijo. Estamos en canales diferentes. Dejémoslo abierto, a ver qué pasa”.

¿Cuál es la trayectoria de Joaquín Bondoni?

Es actor, cantante y bailarín mexicano , que ha destacado en televisión, teatro musical y diferentes proyectos juveniles.

y , que ha destacado en televisión, teatro musical y diferentes proyectos juveniles. Su reconocimiento llegó en 2018, cuando interpretó a “Temo” , en la telenovela Mi marido tiene más familia , producida por Juan Osorio.

, en la telenovela Mi marido tiene más familia , producida por Juan Osorio. Gracias al éxito de la telenovela, incursionó en la música y formó parte del dueto musical ‘Aristemo Emilio Osorio, donde retomaba el nombre de sus personajes en dicha producción.

Joaquín Bondoni y Aarón Balderi tienen una diferencia de 21 años de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿De qué trata Afterglow, obra donde se conocieron Joaquín Bondoni y Aarón Balderi?

Narra la historia de “Josh” (Aarón) y “Alex”, una pareja casada que decide abrir su relación a un tercero, “Darius” (Joaquín). Explora la intimidad, la fidelidad y las complejidades del poliamor, y muestra cómo el deseo y las conexiones emocionales pueden difuminar los límites y causar dolor o sanación. Es una producción de Sergio Gabriel.