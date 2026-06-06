Dalilah Polanco tras años soltera, ¿tendría novia? Su respuesta emociona: “Lo diría con orgullo”

Dalilah Polanco salió de La casa de los famosos México 2025 con más popularidad que nunca… pero también con nuevas confesiones que dieron de qué hablar. La actriz reconoció que tiene más “pegue” con mujeres, que no le cierra la puerta al amor y que, aunque está en paz estando soltera, no descarta enamorarse de quien sea. ¡En pleno mes del orgullo gay!

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre enamorarse nuevamente?

Dalilah Polanco confesó que atraviesa una etapa de paz personal y emocional que la tiene cómoda consigo misma. Aunque reconoce que ha vivido grandes historias de amor, actualmente no está buscando una relación.

“Me hizo muy feliz, me divertí mucho, me di cuenta de que probablemente no me vuelva a enamorar, pero bueno, ¿quién sabe? Uno nunca sabe, porque dicen que el que no se enamora pierde, ¿no? Entonces por eso no tengo ganas de perder. ¿O quién sabe? Mira, uno nunca tiene que decir de esta agua no beber, porque es la que se bebe. Entonces ya veremos qué pasa” Dalilah Polanco

La actriz también reveló que lleva aproximadamente entre tres y cuatro años soltera. A diferencia de otras etapas de su vida, aseguró que hoy no siente la necesidad de encontrar pareja y que disfruta plenamente de su independencia.

“No estoy buscando nada, por eso no ha llegado. No estoy buscando. No me he dejado tampoco encontrar. De verdad, estoy en un momento de la vida que yo creo que también es muy maravilloso y muy respetable, en donde estoy tranquila como estoy”, comentó.

¿Dalilah Polanco tendría una relación con una mujer?

La conversación subió de tono cuando le preguntaron a Dalilah Polanco si tendría novia y lo diría públicamente. La actriz no dudó en responder con total naturalidad y aseguró que jamás escondería una relación amorosa, sin importar si se trata de un hombre o una mujer.

“Por favor, ¡claro que sí! O sea, hasta si fuera therían, yo también lo diría con mucho orgullo” Dalilah Polanco

¿Dalilah Polanco ya salió con una mujer? La actriz revela su experiencia

Uno de los temas que más llamó la atención fue cuando Dalilah Polanco habló sin filtros sobre su experiencia con mujeres, algo que ya había insinuado dentro de La casa de los famosos México 2025.

La actriz confirmó que no se ha cerrado a experimentar: “No, que yo no le he dicho no a nada… ya probé para decir si me gustó o no”, confesó.

Incluso relató, con ese toque de humor que la caracteriza, que la experiencia no fue exactamente lo que esperaba:

“Pues digamos que no supe qué hacer… Hacerle una trenza, unos bucles… No supe qué hacer. Pero pues bueno, ya estuve ahí y no cuajó”. Dalilah Polanco

A pesar de ello, no descarta que en algún momento pueda enamorarse nuevamente, sin importar si es un hombre o una mujer.

¿Por qué Dalilah Polanco asegura que no está cerrada al amor?

Aunque actualmente no contempla iniciar una relación, Dalilah Polanco explicó que tampoco descarta que las cosas cambien en el futuro. Para ella, el amor no es algo que se pueda planear y mucho menos controlar.

Cuando le preguntaron si podría enamorarse nuevamente ahora de una mujer, respondió con honestidad que lo que realmente ve complicado es enamorarse de cualquier persona en este momento de su vida.

“Podría ser que me enamore..., lo que se me hace difícil es que me enamore de lo que sea. Ahorita sí, ahorita en este momento, no estoy parada en este rival, te digo, no creo enamorarme de nadie, no por ahora. Ya veremos después”.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre si estaba cerrada a la posibilidad de una futura relación, fue contundente:

“Ah, no, no estoy cerrada, cerrada. Nada más ahorita estoy tranquila. Te digo, donde encuentre paz uno ahí se queda”. Dalilah Polanco

Así fue como Dalilah Polanco reveló que podría salir con una mujer: