Michelle y Lancer terminan su romance en MasterChef 24/7: así fue la ruptura de la pareja más comentada del reality

Otro amor de reality show llegó a su fin. Michelle Malacara y Lancer, quienes se convirtieron en una de las parejas más queridas y también más criticadas, dentro de MasterChef México 24/7, decidieron ponerle punto final a su romance luego de varias semanas de tensiones, reclamos y reconciliaciones que ya no lograron sostener la relación. La noticia cayó como bomba entre los seguidores del programa de TV Azteca, que llevaban semanas siguiendo cada capítulo de este “shippeo” nacido dentro de la cocina más famosa de la televisión mexicana.

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Lancer y Michelle protagonizan momentos románticos en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Quiénes son Michelle y Lancer, la pareja de MasterChef 24/7 que ya terminó?

Antes de hablar de la ruptura, vale la pena recordar quiénes son los protagonistas de esta historia de amor que enamoró a los fans de MasterChef México 24/7. El jovén cocinero Lancer, cuyo nombre real es Bruno Alonso Bautista Quintero, es fotógrafo, artista visual, modelo y creador de contenido mexicano. Se convirtió en uno de los participantes más polémicos de la temporada 2026 del reality de TV Azteca, y previo a su llegada a la competencia de cocina ya había tenido pequeñas apariciones en televisión, incluyendo el programa de citas Enamorándonos (2024) y el matutino Sale el sol de Imagen Televisión.

Lancer / Redes sociales

Por su parte, Michelle Malacara es odontóloga, modelo y una de las participantes más carismáticas de MasterChef México 24/7. Su talento culinario y su carisma frente a cámaras la llevaron a convertirse en una de las figuras centrales del programa, además de integrar el equipo conocido como “Las Divas”. Su nivel técnico en la cocina le permitió ganar retos clave que la salvaron de la eliminación, lo que motivó al Chef Herrera a nombrarla “el rostro oficial de los lunes”.

Michelle también ha protagonizado roces con integrantes del bando rival, conocido como “Las guapas del barrio”, además de un tenso enfrentamiento al arranque de la temporada con la Chef Zahie Téllez.

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Michelle, participante de MasterChef México 24/7, quiso renunciar / Redes sociales

¿Cómo nació el romance entre Michelle y Lancer en MasterChef México 24/7?

El amor entre Michelle y Lancer en MasterChef 24/7 fue de los que menos se esperaban dentro del Mundo MasterChef. Al inicio de la temporada, ambos cocineros ni siquiera se llevaban bien: Michelle llegó a dejar claro que su compañero no le agradaba del todo, un sentimiento que compartía con Carmen, otra participante que reconoció que le tenían “cringe” por su forma tan particular de comportarse frente a cámaras.

Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos. Todo cambió cuando Flor, tras ganar un Pin, eligió a Lancer y Michelle para la brigada de limpieza de MasterChef 24/7. Ese pretexto fue suficiente para que ambos comenzaran a convivir más de cerca, descubrieran que tenían personalidades compatibles y terminaran desarrollando una atracción física que ya no pudieron ignorar, dando paso a uno de los romances más comentados de la temporada.

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¿Por qué terminaron Michelle y Lancer en MasterChef 24/7? Así fue la ruptura de “Lanchelle”

Aunque Michelle y Lancer siempre insistieron en que su relación todavía no era formal y que apenas se estaban conociendo, la realidad es que su convivencia dentro de MasterChef 24/7 se volvió cada vez más íntima. Los “Lanchelle”, como los bautizaron los fans, prácticamente pasaban todo el día juntos entre besos y arrumacos por los pasillos del Mundo MasterChef, lo que alimentó las expectativas de que su historia de amor podría consolidarse fuera del programa.

Sin embargo, esa cercanía no fue suficiente para blindar la relación de los conflictos. Con el paso de los días, Michelle y Lancer comenzaron a tener discusiones cada vez más acaloradas. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Michelle le reclamó a Lancer por platicar con Ixdti, aunque él insistió en que solo se trató de una interacción profesional. Ese conflicto se resolvió en su momento, pero las diferencias entre ambos se fueron acumulando, al punto de que la propia Michelle llegó a confesar que ya no estaba segura de nada respecto a su romance con Lancer.

El golpe final para la pareja de MasterChef 24/7 llegó el lunes 20 de julio. Tras regresar del reto por el Pin, Michelle y Lancer se sentaron a hablar abiertamente sobre lo que ya no funcionaba entre ellos y tomaron, de mutuo acuerdo, la decisión de terminar su relación sentimental. Eso sí, ambos dejaron claro que la ruptura no significaría un ambiente hostil dentro de la competencia, pues acordaron mantener un trato respetuoso durante lo que resta de su convivencia en el Mundo MasterChef.

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¿Michelle sometió a votación su relación con Lancer antes de terminar en MasterChef 24/7?

Uno de los datos que más llamó la atención de los seguidores de MasterChef 24/7 fue que, antes de la ruptura oficial, Michelle sometió a votación con sus compañeras de equipo, “las Divas”, si debía o no terminar su relación con Lancer. Este gesto reflejó que las dudas de la cocinera sobre el futuro del romance ya venían acumulándose desde antes de la conversación decisiva del 20 de julio.

Finalmente, luego de varias semanas de altibajos, reconciliaciones y roces cada vez más frecuentes, Michelle y Lancer decidieron dar por terminada su historia de amor dentro de MasterChef México 24/7. Aunque el romance no llegó a consolidarse como muchos fans esperaban, ambos cocineros aseguraron que todo quedó en buenos términos, resumiendo el desenlace de su relación con un simple pero contundente: “Todo bien”.