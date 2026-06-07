MasterChef México 24/7: ¡Llegan nuevos cocineros y hay doble eliminación! HOY domingo 7 de junio

Este domingo 7 de junio, se vivirá una nueva gala de eliminación en ‘MasterChef México 24/7’. Previamente, se anunció que esta sería diferente a las demás. En esta ocasión, habrá dos expulsados y llegarán nuevos cocineros.

Tras otra semana intensa, estos 11 participantes quedaron en riesgo de salir del reality:

Arturo

Luis

Emmanuel

Daniela Parra

Pablo

Ricardo

Lula

Lancer

Diego

María

Michelle

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¿Quiénes son los participantes que continúan en ‘MasterChef México 24/7’?

Hasta ahora, dos participantes han sido eliminados de ‘MasterChef México 24/7’: Javier y Nash. Actualmente, quedan 20 aspirantes en búsqueda de ganar el premio al ‘Mejor cocinero’ de esta temporada, que son:

Julio Vázquez Ricardo Cendejas Hernández María del Carmen Ramos Calderón Anette Mihelle Núñez Malacara Luis Alfonso Ramos Castillo María del Carmen Fuentes León Flor Ramírez González Jhoana Jazmín Bernal Tapia Jazmín Frida Camila Romero Martínez Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax” Daniela Parra Emmanuel Chiang Carriles “Chiang” Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá” Ixdit Aitxi Vega Melchor Lourdes Cruz Yáñez Rincón Claudia Eloína Ruíz Méndez Diego D. León Carrillo Julio Frank Vázquez Mellado López Bruno Alonso Bautista Quintero Pablo Villagrán

¿De qué acusan a Carmen de MasterChef México 24/7?

A lo largo de estas tres semanas, ha habido muchas polémicas dentro del show. Una de las más sonadas fue el polémico comportamiento de Carmen. Muchos señalan que ha tenido actitudes agresivas con algunos compañeros. A la par de eso, han salido a la luz ciertas denuncias que se hicieron en su contra en el pasado.

“Lo peor de todo es que también están saliendo a la luz varias denuncias en redes, que la tachan de violenta, alcohólica, mala copa, alcohólica y acosadora sexual”, mencionó una cuenta de espectáculos llamada ‘Doña Carmelita’.

Se dice que, presuntamente, la joven de 28 años abusa de mujeres en los antros que suele visitar. Aunque esto no ha sido comprobado, muchos internautas exigen su expulsión.

Primera temporada de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

Filtran al tercer y cuarto eliminado de ‘MasterChef México 24/7’

La gala de eliminación de ‘MasterChef México 24/7’ se vivirá esta noche a las 8 pm. Se podrá sintonizar a través del canal de Azteca Uno y la app de Disney Plus, en la que también se puede ver el 24/7.

De acuerdo con lo dicho en redes sociales, aquellos con mayor riesgo de ser los próximos expulsados son:

Emmanuel

Luis

Arturo

Daniela Parra

Cabe mencionar que esto es solo en base a lo que dice el público en internet. Solo se conocerá a los dos expulsados hasta la gala de esta noche.

Daniela Parra podría salir de MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Cómo votar por tu favorito en ‘MasterChef México 24/7’?

Para votar por tu cocinero favorito en ‘MasterChef México 24/7’, se deben seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota

Seleccionar al o a los cocineros que quieras. Recuerda que tienes un total de 10 votos al día.

Pulsar la opción ‘Enviar votos’ y listo.

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Así puedes votar en MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Cuál es el calendario semanal en ‘MasterChef México 24/7’?

Debido a que este es un formato 24/7, cada día hay diferentes dinámicas en la nueva temporada de ‘MasterChef México’. Estos retos no solo ponen a prueba a los cocineros, sino que también sirven para designar quién tendrá mandil negro. Así es el calendario semanal:

Lunes : Reto de pin para obtener beneficios

: Reto de pin para obtener beneficios Martes: Dinámicas con beneficios y castigos

Dinámicas con beneficios y castigos Miércoles : Trabajo en equipo

: Trabajo en equipo Jueves: Reto del mandil negro

Reto del mandil negro Viernes: Votación del público para salvar favoritos

Votación del público para salvar favoritos Domingo: Gala final de eliminación

Los dos eliminados de ‘MasterChef México 24/7’ HOY domingo 7 de junio

Información en desarrollo…

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