MasterChef México 24/7: ¿Quién fue el segundo participante eliminado del reality hoy domingo 31 de mayo?

MasterChef México sigue dando de qué hablar en su segunda semana al aire con transmisión 24/7, un formato que sigue generando críticas y expectativas en el público.

Uno de los momentos de mayor tensión que se vivió durante esta semana, fue la amenaza de una participante de renunciar debido al comportamiento de sus compañeros, principalmente de Emmanuel.

La situación ocurrió tras la eliminación de Javier, primer cocinero en abandonar el reality show. De acuerdo con Michelle, le incomoda que Emmanuel anda “encuarado”, pero piensa soportarlo porque disfruta mucho las clases de cocina.

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MasterChef México, segunda eliminación. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que permanecen en MasterChef México?

Desde el primer programa, MasterChef enfrentó duras críticas relacionadas con sus participantes, pues aunque se creía que se trataría de personalidades desconocidas, usuarios señalaron que algunos son creadores de contenido.

A pesar de los dimes y diretes, el reality show ya lleva dos semanas al aire, y tras la salida de Javier Guadalupe Lara Badillo, los cocineros que permanecen en la competencia son:



Julio Vázquez Ricardo Cendejas Hernández María del Carmen Ramos Calderón Nahieli Jácome Vargas Anette Mihelle Núñez Malacara Luis Alfonso Ramos Castillo María del Carmen Fuentes León Flor Ramírez González Jhoana Jazmín Bernal Tapia Jazmín Frida Camila Romero Martínez Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax” Daniela Parra Emmanuel Chiang Carriles “Chiang” Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá” Ixdit Aitxi Vega Melchor Lourdes Cruz Yáñez Rincón Claudia Eloína Ruíz Méndez Diego D. León Carrillo Julio Frank Vázquez Mellado López Bruno Alonso Bautista Quintero Pablo Villagrán

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¿Cuáles son las pruebas que deben superar para no ser nominados en MasterChef México?

Desde que se dio a conocer que se trataría de un formato 24/7, se dejó claro que las reglas cambiarían, por lo que cada día de la semana los cocineros enfrentan un nuevo reto para conservar su lugar dentro de la competencia.



Lunes: Lucha por “El poder del Pin” y la posibilidad de la “Caja Misteriosa”.

Martes: Beneficio o castigo.

Miércoles: Batalla por equipos

Jueves: Delantal negro

Viernes: Duelo de salvación.

Con el paso de la segunda semana, los participantes que pelean por permanecer dentro de la competencia este 31 de mayo son:



Antrax

Nash

Emmanuel

Jazmín

Luis

Ricardo

Camila

Lula

Diego

María

Carmen

Lancer

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¿Quién podría ser el segundo eliminado de MasterChef México?

La segunda eliminación de MasterChef México se vivirá la noche de este 30 de mayo en punto de las 20:00 horas, a través de AztecaUno. También se puede disfrutar de la transmisión en la aplicación de TV Azteca o Disney+.

De acuerdo con las preferencias en redes sociales, los cocineros que podrían abandonar la competencia son:



Lacer

Ricardo

Lula

Nash

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Lancer en riesgo de ser eliminado de MasterChef México 2026. / Masterchef México

¿Quién fue el segundo eliminado de MasterChef México?

En comparación con ediciones anteriores, el público juega un papel importante y puede votar por su cocinero favorito siguiendo los siguientes pasos:



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Elige a tu cocinero favorito, puedes votar hasta 10 veces al día.

Finalmente da clic en el botón de “enviar” para que tus votos sean validos.

Los participantes nominados comenzaron su primer reto cocinando con las emociones. Después de 35 minutos, lograron subir al balcón: Jazmín y Carmen.

En un nuevo reto, los cocineros se concentraron en crear una salsa con molcajete para acompañar unos tacos de canasta. Ante las expectativas y el nerviosismo, logró subir al balcón: Camila.

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