MasterChef México 24/7: ¿Quién fue el primer participante eliminado del reality hoy domingo 24 de mayo?

Ante una semana llena de pleitos, deserciones y críticas, MasterChef México 24/7 despedirá al primer participante, quien se olvidará de manera definitiva de los dos millones de pesos, premio establecido por TV Azteca al inicio de la competencia. ¿Quién abandonó?

¿Quiénes son todos los participantes de MasterChef México 24/7?

Aunque la lista de participantes de MasterChef México 24/7 ha sido duramente criticada en redes sociales, otro gran sector en redes sociales se ha mostrada entusiasta en el reality de TV Azteca.

Entre los participantes de este programa se encuentran algunos viejos conocidos, pero también muchos otros que apenas comienzan su vida pública.

Aquí la lista completa:



Javier Lara

María del Carmen Ramos

Ricardo Hernández

Nahieli Jácome

Carmen Fuentes

Michelle Malacara

Luis Ramos

Flor Ramírez

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar Carrillo

Daniela Parra

Arturo López Santillán

Alberto Palomino “Ramahá”

Ixdit Vega

Lourdes

Claudia Ruíz

Emmanuel Chiang

Julio Vázquez

Diego de León Carrillo

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¿Cómo se definen a los nominados de MasterChef México 24/7?

Durante la primera semana de MasterChef México 24/7 se realizaron distintas pruebas dentro de la competencia, para así poder definir a los participantes que podrían estar en riesgo de abandonar el programa:

Estas fueron las pruebas:



Lunes se llevó a cabo la caja misteriosa y el poder del pin, Martes, el reto de beneficio y castigo, Miércoles, las batallas por equipos, Jueves, la prueba de mandiles negros y, Viernes, el reto de salvación.

Tras los desafíos de salvación y nominación, se definió que los cocineros en riesgo de eliminación son los siguientes:



Carmen

Javier

Michelle

Luis

Lancer

Jazmín

Ántrax

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

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MasterChef México 24/7 / Redes sociales

¿Filtraron al primer eliminado de MasterChef México 24/7?

Aunque la producción de MasterChef México 24/7 no ha dado adelantos sobre las pruebas y lo que puede ocurrir hoy, usuarios en redes especulan el resultado que puede darse hoy.

Por otra parte, en información recabada de algunos medios, sí han trascendido los nombres de las personas que se encuentran en mayor peligro, debido a un presunto menor apoyo. Te decimos quiénes son:



Michelle,

Lancer,

Pablo y

Luis.

Sin embargo, esta información no está confirmada, ni tampoco corresponde a una fuente oficial. En temporadas anteriores, varios participantes lograron darle la vuelta a las críticas y sorprendieron a los jueces. ¿Qué pasará?

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Momento en MasterChef México 24/7 provoca dudas sobre elección de concursantes. / Redes sociales

¿Quién fue el primer participante eliminado de MasterChef México 24/7?

Para apoyar a tu participante favorito en MasterChef México 24/7, es necesario seguir estos pasos:



Ingresar al sitio: https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota,

Después, elegir al o los cocineros por los que deseas votar , tomando en cuenta que cuentas con 10 votos diarios.

, tomando en cuenta que cuentas con 10 votos diarios. Finalmente, solo debes dar clic en la opción “Enviar votos” para completar el proceso.

La gala de eliminación de MasterChef México 24/7 se llevará a cabo este domingo 24 de mayo a las 20:00 hrs, tiempo del centro de México. La transmisión podrá seguirse en Disney+, así como Azteca Uno.

Información en desarrollo...

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