Lancer abandona MasterChef 24/7 tras fuerte pelea: tensión con Antrax, acusaciones y polémica decisión

La tensión en MasterChef 24/7 ya rebasó el límite y apenas va comenzando la temporada. El tiktoker Lancer se convirtió en el primer gran protagonista del drama al enfrentarse con sus compañeros, lanzar fuertes acusaciones de falta de respeto y tomar una decisión que dejó a todos en shock: abandonar la competencia en pleno conflicto.

Entre discusiones, delantales negros y polémicas actitudes, Lancer se volvió tendencia, especialmente por su pleito con el influencer Antrax y su percepción de favoritismo dentro del reality de cocina.

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¿Cómo inició el conflicto entre Lancer y Antrax en MasterChef 24/7?

El drama en MasterChef 24/7 estalló durante una dinámica que terminó en un enfrentamiento directo entre Lancer y Antrax. Todo comenzó cuando el tiktoker lanzó un comentario ofensivo relacionado con el “mal aliento” de su compañero, lo que de inmediato generó incomodidad y tensión en la cocina.

A partir de ese momento, el ambiente se volvió insostenible. El influencer veracruzano recibió muestras de apoyo por parte del equipo, lo que Lancer interpretó como un claro favoritismo. Esto lo llevó a expresar su molestia de forma frontal frente a todos.

En medio del altercado, Lancer explotó y dejó clara su postura: “Se ríen cuando es mi parte… Ya hay antecedentes de que Antrax me había dicho que era un hijo de perr* en los ensayos (…) Seré muy serio, seré lo que tú quieras, pero nunca he llegado a gritarle a nadie, ni faltarle al respeto… ¿quién es el malo de la historia?”

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“Antrax no sabe trabajar en equipo” Lancer acusa a Antrax durante la Gala 😱#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣

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¿Qué hizo Lancer en MasterChef 24/7 para ganarse el delantal negro y críticas del público?

Antes del escándalo, Lancer ya venía arrastrando críticas por su comportamiento en MasterChef 24/7. De hecho, fue uno de los primeros participantes en recibir el temido delantal negro, una señal clara de alerta dentro de la competencia.

La sanción llegó después de un momento que muchos consideraron fuera de lugar: el tiktoker se subió a una estación de cocina para bailar durante una dinámica. Esta acción fue interpretada por los chefs como falta de respeto al formato del reality.

Desde entonces, la percepción del público cambió radicalmente. En redes sociales, comenzaron a calificarlo como “soberbio” y “conflictivo”, alimentando aún más la polémica.

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¿Lancer sale definitivamente de MasterChef 24/7?

Tras la discusión y visiblemente molesto por lo ocurrido, Lancer tomó una decisión contundente: entregó su delantal y anunció su salida de MasterChef 24/7. El momento fue tenso, incómodo y completamente inesperado para sus compañeros.

Sin embargo, detrás de cámaras ocurrió algo que podría cambiar la historia. El chef Poncho Herrera se acercó al participante para hablar con él en privado e intentar persuadirlo de reconsiderar su decisión y permanecer en la competencia.

En ese momento, la producción de MasterChef 24/7 no ha emitido una postura oficial sobre si la salida de Lancer es definitiva o si existe la posibilidad de un regreso. Este silencio ha generado aún más especulación entre los fans del reality.

Poco después, él tomó la decisión de regresar y continuar en la competencias. ¡Que siempre no!

¿Quién es Lancer? El participante más polémico de MasterChef

El creador de contenido conocido como Lancer en MasterChef 24/7 se llama en realidad Bruno Alonso Bautista Quintero, y ha construido su popularidad en redes sociales gracias a videos con un estilo cinematográfico que lo diferencian del resto.

Su contenido se enfoca en historias de terror, relatos de suspenso y temas relacionados con hechos históricos, con una narrativa visual y dramatizada que le ha permitido ganar seguidores en TikTok. Antes de llegar al reality de cocina, también tuvo un paso por el programa Enamorándonos en 2024, donde comenzó a tener exposición en televisión.