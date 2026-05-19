Pati Chapoy explota ante la selección de participantes de MasterChef México, ¿son maleducados? “Córranlos”

MasterChef México arrancó por primera vez en formato 24/7 el pasado 17 de mayo. A pocos días de su estreno, ya está generando varias reacciones en el público, pero también en algunos conductores de la televisora, tal es el caso de Pati Chapoy.

Desde que dio inicio la competencia, en redes sociales circularon opiniones de todo tipo respecto a los participantes, pues aunque se creía que serían personalidades desconocidas, internautas se percataron de que algunos son creadores de contenido.

Ante las críticas del público y el contenido que han generado los participantes, Pati Chapoy externó su opinión en la reciente emisión de Ventaneando. ¿Qué dijo? Te lo contamos.

MasterChef México ya está ando de qué hablar tras su estreno. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Pati Chapoy sobre los participantes de MasterChef México?

Fiel a su estilo, Pati Chapoy se cuestionó cómo fue la selección de participantes, pues recientemente se vivió un episodio que desagradó al público y a los chefs, lo que generó la dura crítica de la conductora.

“Nunca imaginé que hayan seleccionado a la gran mayoría de los jóvenes que no tienen nada que hacer y menos en MasterChef”, dijo al inicio del programa, pero momentos después lamentó lo ocurrido con Lancer en la cocina de la casa: “Lo único que puedo decir es que a los maleducados, córranlos”.

El comentario de Pati Chapoy ocurrió tras el episodio que vivieron los participantes en su primer día dentro de la casa de MasterChef, pues después de que los maestros se fueron, hicieron algunas acciones cuestionables por los expertos.

Pati Chapoy explota contra participantes de MasterChef México. / Redes sociales

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¿Qué ocurrió en MasterChef que generó el enojo de Pati Chapoy?

La tensión en MasterChef se vivió por primera vez cuando Lancer fue evidenciado frente a sus compañeros por subir a una de las estaciones de la cocina donde se preparan los alimentos, acción que fue completamente desaprobada por los chefs.

Además del regaño que recibió por parte de Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, Lancer recibió el delantal negro como símbolo de completa desaprobación, pues el lugar donde se preparan los alimentos exige higiene.

“No es una piñata, es el lugar donde van a aprender a cocinar y a dar lo mejor de ustedes. Eso que vi hoy es una falta de respeto absoluta y total, no puedo volver a ver eso jamás”, dijo tajantemente el chef Herrera.

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¿Quién es Lancer, el participante de MasterChef que generó la desaprobación de Pati Chapoy?