En Ventaneando recuerdan a Daniel Bisogno en el día que sería su cumpleaños, ¿le envían mensaje a Alex B? VIDEO

Los conductores de Ventaneando dedicaron un momento especial para recordar a Daniel Bisogno en la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños, ¿qué dijeron del conductor?, ¿arremetieron contra su hermano Alex Bisogno? Te contamos los detalles.

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Ventaneando recuerda a Daniel Bisogno en su cumpleaños y revive las bromas que hacía en el foro. / Redes sociales

¿Cómo fue el último cumpleaños de Daniel Bisogno?

El estado de salud de Daniel Bisogno se volvió delicado a inicios de febrero de 2025. El día 2 de ese mes, su hermano, Alex Bisogno, informó que el conductor enfrentaba una falla multiorgánica derivada de una infección en las vías biliares. También detalló que fue sometido a hemodiálisis y que permanecía alimentado por sonda durante su hospitalización. En ese momento, Alex compartió que Daniel atravesaba días complicados, aunque mantenía el deseo de recuperarse mientras continuaba bajo atención médica.

Con el paso de las semanas, el conductor permaneció en terapia intensiva hasta que la noche del 20 de febrero de 2025 se confirmó su fallecimiento en el Hospital Ángeles del Pedregal, a los 51 años, debido a complicaciones médicas relacionadas con un trasplante de hígado y riñones. La noticia generó reacciones entre compañeros, amigos y seguidores que durante años lo acompañaron en la televisión mexicana.

Meses antes, el 20 de mayo de 2024, los conductores de Ventaneando celebraron el que sería el último cumpleaños de Bisogno dentro del programa. Durante la transmisión le llevaron un pastel y le cantaron “Las mañanitas”, mientras el conductor agradecía las muestras de cariño y los detalles de sus compañeros. Al momento de apagar la vela, Daniel expresó: “Un año de reflexión, pero igual de agradecido”, y después compartió que su deseo de cumpleaños era tener “salud”.

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Ventaneando dedicó un homenaje a Daniel Bisogno y sus compañeros compartieron anécdotas. / Archivo TVNotas

¿Qué dijeron los conductores de Ventaneando del cumpleaños de Daniel Bisogno hoy, 19 de mayo?

Durante la transmisión de Ventaneando, los conductores dedicaron varios minutos para recordar a Daniel Bisogno en la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños número 53. Entre anécdotas y comentarios sobre su paso por el programa, Pedro Sola mencionó: “Para mí y para todos es importante porque sería el cumpleaños de Daniel Bisogno, 53 años”.

Por su parte, Pati Chapoy recordó uno de los temas que frecuentemente comentaban con Daniel fuera y dentro de cámaras.

“¿Sabes qué me recordó este día? Que Daniel no quería ser viejo. Mira lo que son las cosas, él quería seguir siendo joven toda su vida”, expresó la periodista durante la conversación con sus compañeros, quienes continuaron relatando momentos que vivieron junto al conductor a lo largo de los años.

Más adelante, Pedro Sola contó que, cuando celebraban los cumpleaños de Bisogno en el programa, el conductor pedía que no colocaran velas con números sobre el pastel para evitar que se hablara de su edad.

“Cuando le hacían los pasteles, le decía a la productora que no le pusieran la velita con el número porque no quería que nadie supiera su edad”, dijo Sola.

Además, Mónica Castañeda recordó las bromas que compartían en el foro: “Me encanta porque siempre vacilábamos y decíamos: ‘Muñeco, tú que eres el más grande del equipo’, y se enojaba”, comentó entre risas durante el homenaje realizado en la emisión.

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Pati Chapoy, Pedro Sola y Mónica Castañeda recordaron cómo era Daniel Bisogno durante sus cumpleaños en Ventaneando. / Redes sociales

¿Por qué Alex Bisogno explotó contra Pati Chapoy, de Ventaneando?

La tensión entre Pati Chapoy y Alex Bisogno volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que la periodista hablara sobre lo que presuntamente ocurrió en la casa de Daniel Bisogno tras su fallecimiento.

Durante una entrevista con Matilde Obregón, Chapoy aseguró que Alex tenía acceso al domicilio y señaló que retiró distintos objetos personales y artículos de valor del conductor. “Lo dije y lo vuelvo a decir, él tenía las llaves de la casa de Daniel; se metió a la casa de Daniel, ya fallecido; se llevó el arte, se llevó la cava, se llevó incluso la cafetera… ya no te quiero platicar más de la ropa y los enseres de Daniel”, expresó la conductora.

En la misma conversación, la titular de Ventaneando también recordó diferencias previas con Alex Bisogno y habló sobre declaraciones relacionadas con el fallecimiento de la madre de ambos hermanos. “Alejandro Bisogno no se ha portado bien de muchas formas, fue muy desagradable que se atreviera a decir que yo había matado a su mamá… no es un tema menor, es una agresión enorme y por eso le puse un alto”, comentó Chapoy al referirse al conflicto que surgió entre ambos tras la muerte del conductor.

Más tarde, Alex Bisogno respondió durante una entrevista para el programa Chismorreo, donde negó las acusaciones hechas por la periodista y aseguró que la información difundida sobre él es incorrecta.

“Yo nunca dije que Pati Chapoy mató a mi mamá, ¡jamás! Sería una irresponsabilidad de mi parte”, declaró.

También afirmó: “Todo lo que está diciendo la señora está equivocado, con mayúsculas. Todo lo que dijo ahorita son mentiras”, y añadió que no desea continuar con la confrontación pública porque, según dijo, la situación afecta también a su familia y entorno cercano.

Al recordar el cumpleaños de Bisogno, no entraron en detalles de la polémica con Alex Bisogno.

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