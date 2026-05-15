Pati Chapoy se burla del accidente de Pedro Sola que lo llevó al hospital: “Lo chupó el Diablo”

Pedro Sola sufrió una caída en Polanco que lo llevó al hospital, y Pati Chapoy soltó bromas en Ventaneando que desataron reacciones. ¿Qué dijo?

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¿Cómo fue el accidente de Pedro Sola en Polanco que lo llevó al hospital?

El accidente de Pedro Sola en Polanco sorprendió a seguidores y televidentes luego de que se confirmara que el conductor de Ventaneando tuvo que ser hospitalizado tras una fuerte caída en calles de la Ciudad de México.

Todo ocurrió durante una actividad que el también economista realiza diariamente: caminar por su colonia. Pedro Sola vive cerca del Metro Polanco, en un departamento que heredó de su mamá, y suele salir cada mañana a recorrer la zona, saludando a vecinos, comerciantes y locatarios.

Sin embargo, esta rutina terminó en un momento inesperado. De acuerdo con lo relatado en Ventaneando, el conductor sufrió una caída de frente que le provocó lesiones en el rostro, principalmente por el impacto de sus lentes.

“Pedro Sola azotó cuan largo es en Polanco. Todas las mañanas Pedrito sale a caminar con su bastón, pero bueno, la vida obviamente nos pone... Se cayó de frente, el marco de los anteojos lo lastimó”, narró Pati Chapoy durante la emisión.

El incidente generó preocupación inmediata entre el público, ya que Pedro Sola es una figura querida por su cercanía, sentido del humor y presencia constante en televisión.

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Fue este viernes 18 de abril, cuando Pati arrancó el programa con el reclamo de que Pedro Sola no había llegado a tiempo para el comienzo de ‘Ventaneando’.



¿Por qué Pedro Sola fue hospitalizado de emergencia y qué heridas sufrió?

La caída de Pedro Sola provocó que los lentes que utiliza le causaran cortadas en el rostro, lo que obligó a los médicos a intervenir. En el hospital, Pedro Sola recibió dos puntadas, suficientes para atender las heridas sin mayores complicaciones. Este episodio también provocó su ausencia en el programa Ventaneando.

Ante la preocupación generada por la noticia de Pedro Sola hospitalizado, el propio conductor decidió hablar directamente con su audiencia a través de redes sociales, donde compartió una imagen desde el hospital.

“Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”.

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¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la caída de Pedro Sola y por qué causó polémica?

Más allá del accidente, lo que encendió redes sociales fue la reacción de Pati Chapoy sobre Pedro Sola, ya que la periodista dio a conocer la noticia entre risas durante la transmisión en vivo.

“Me río por anticipado. En la mañana recibí una llamada telefónica”. Pati Chapoy

La conductora, fiel a su estilo directo, compartió los detalles mientras en el foro se generaba un ambiente de bromas entre compañeros. Fue entonces cuando Ricardo Manjarrez lanzó un comentario que se volvió viral:

“Lo chupó el diablo”. Ricardo Manjarrez

Pedro Sola no asiste a ‘Ventaneando’ / Captura de pantalla

Enseguida, otra de las conductoras aseguró que, tras las puntadas, seguramente Pedro Sola aprovechó para hacerse unos arreglitos: “Aprovechó para hacerse su estiramiento con hilo ruso”.

Este momento desató opiniones divididas: mientras algunos usuarios celebraron el humor del programa y la confianza entre los conductores, otros consideraron que el accidente era un tema serio que no debía tomarse tan a la ligera.

Aun así, Pati Chapoy también dejó claro que su compañero se encontraba estable y en recuperación, además de adelantar su posible regreso: “El lunes si es que viene a trabajar, va a venir muy estiradito”.