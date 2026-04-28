¿Pedro Sola vs. Laura Zapata? La critica por su participación en La casa de los famosos: “Asquerosidad”

La incursión de la actriz Laura Zapata en La casa de los famosos causó polémica tanto dentro, como fuera de la casa. En días recientes, Pedro Sola se unió a la controversia, pues criticó fuertemente a la intérprete por “prestarse” a este tipo de programas. ¿Qué dijo exactamente?

Pedro Sola reveló cómo resolvió el pago tras equivocarse en un anuncio en televisión. / Foto: Redes sociales

¿En qué lugar quedó Laura Zapata en La casa de los famosos?

Laura Zapata llegó como uno de los principales fichajes de este temporada de La casa de los famosos. Su entrada prometía una edición de polémicas, peleas y enfrentamientos.

La actriz fue eliminada el 13 de abril, convirtiéndose en la octava celebridad que decía adiós de manera definitiva. Aunque muchos esperaban que su camino en el reality fuera más largo, otros festejaron su salida.

En redes sociales se manejó un posible fraude, ya que muchos dudaban sobre la veracidad de las votaciones de aquella semana, asegurando que Laura tenía más apoyo y era más conocida que los otros nominados, ya que en aquella gala, casi toda “La casa” estaba en peligro:



“No puedo creer que Laura tenga menos apoyo que Yoridán”,

“Esta sí no me la creo” y,

“Ahora resulta que un desconocido como Fabio tiene más apoyo”.

En su momento, se especuló que la producción del programa decidió sacarla debido a que sus comentarios estaban poniendo en riesgo la presencia de patrocinadores en el reality. Ahora, lejos de las críticas del público y la audiencia, es Pedrito Sola quien entra al centro de la conversación. ¿Por qué?

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Laura Zapata fue confirmada oficialmente para La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre la participación de Laura Zapata en La casa de los famosos?

Todo comenzó cuando Pedro Sola, conductor de Ventaneando, respondió a una imagen que Laura Zapata había compartido con el público, avisando que no estaría presente en la gala de La casa de los famosos del 26 de abril.

De manera directa, Pedrito calificó el programa de forma despectiva y aseguró que él jamás aceptaría participar en un formato similar, ni siquiera en una situación extrema:

Para que te dejaste contratar amiga, yo ni muerto de hambre entraría a esa asquerosidad. Pedro Sola

Rápidamente en comentarios se lanzaron contra el también economista, asegurando que sus palabras se habían “pasado de la raya":



“Pedrito te pasas, le dices amiga y luego que es peor que muerta de hambre”,

“Llevas 30 años en el programa más n4c0 de todo México, no tienes cara para dar tu opinión” y,

"¿Quién te contrataría a ti?”

Al momento no ha habido una respuesta de Laura Zapata, pero son cientos los internautas que arremetieron contra Pedrito en redes. ¿Responderá la actriz?

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Laura Zapata es criticada por Pedro Sola / X: Laura Zapata

¿En qué telenovelas participó la actriz Laura Zapata?

Laura Zapata es una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, especialmente por sus icónicos papeles de villana en telenovelas que marcaron época a lo largo de los años.

Su debut en televisión ocurrió en la década de los años 70, pero fue durante los 80 y 90 cuando consolidó su carrera como una de las villanas más memorables.

A lo largo de su trayectoria, Zapata ha participado no solo en telenovelas, sino también en teatro, cine y programas de televisión. Laura cuenta con una extensa carrera, pero algunas de sus participaciones más recordadas son:



Rosa salvaje ,

, María Mercedes ,

, Marimar ,

, Esmeralda ,

, La usurpadora ,

, La intrusa ,

, La gata ,

, Mi fortuna es amarte, entre otras.

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