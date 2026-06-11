La casa de los famosos 2026: Manelyk arremete contra Celinee Santos antes de la gran final: “No merece ganar”

Celinee Santos se perfila como una de las favoritas para ganar La casa de los famosos 2026, y aunque sea idea emociona a muchos, otros tantos muestran su inconformidad. Malelyk González arremetió contra la dominicana y le envía fuerte mensaje.

La casa de los famosos 2026: Manelyk lanza críticas a Celinee Santos / Redes sociales.

¿Por qué Celinee Santos es favorita para ganar La casa de los famosos 2026?

Este 11 de junio se definirá al gran ganador de la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo, y una de las favoritas para llevarse el premio es la modelo dominicana: Celinee Santos.

A lo largo de esta temporada que lleva más de 100 días al aire, Celinee se ha convertido en favorita por el público reuniendo gran cantidad de votos durante sus nominaciones, y también dentro de encuestas.

Además, según filtraciones, ella está como líder de las votaciones junto a Fabio Agostini, por lo que cualquiera de los dos podría coronarse en las siguientes horas.

Cabe señalar que la presunta ventaja de Celinee no es aplaudida por todos, algunas celebridades como Laura Zapata, Sandra Itzel y ahora Manelyk, muestran su molestia ante su posible triunfo.

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Celinee Santos ganaría La casa de los famosos 2026: ¿Por qué? / Redes sociales

¿Manelyk González no quiere que Celinee Santos gane La casa de los famosos 2026?

Durante una reciente intervención, Manelyk González dejó clara su postura respecto a la participación de Celinee Santos, quien junto con Fabio Agostini figura entre los concursantes con mayores posibilidades de ganar la competencia.

La influencer mexicana aseguró que nunca logró conectar con la forma de jugar de la dominicana y atribuyó gran parte de su popularidad al respaldo que ha recibido desde su país natal:

Me parece una pelada, igualada, majadera, que no tiene idea de cómo se juega, prepotente. Agradecida debe estar con su público, porque a mí en realidad su juego no me gustó, no recuerdo nada que me haya dado risa, no recuerdo nada épico, no recuerdo nada cool. Manelyk sobre Celinee

Las reacciones no se hicieron esperar, ya que hubieron personas que defendieron a la dominicana, pero muchas otras que coincidieron con las declaraciones de González:



“Celinee no me cayó para nada para mí”,

“Celinee no es educada, es prepotente” y,

“Han sido vulgares, agresivos y arrogantes”.

¿Será que estos videos basten para evitar que Celinee Santos sea la ganadora de La casa de los famosos 2026?

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¿Dónde y cuándo ver la gran final de La casa de los famosos 2026?

La cuenta regresiva para conocer al ganador de La casa de los famosos 2026 está llegando a su fin, pues la sexta edición del exitoso reality concluirá este jueves 11 de junio de 2026.

Según la programación anunciada por la producción, la gran final se transmitirá en vivo a partir de las 19:00 horas del Este, 18:00 horas del Centro y 16:00 horas del Pacífico, momento en el que finalmente se revelará quién se lleva el triunfo de la temporada.

Cabe destacar que muchos pidieron la expulsión de Celinee de La casa de los famosos 2026, debido a varias situaciones polémicas que protagonizó.

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