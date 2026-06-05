La casa de los famosos 2026: Ellos serían los presuntos eliminados del reality, ¡a unos días de la gran final!

La emoción, la incertidumbre y las estrategias de último momento dominan el ambiente en La casa de los famosos 2026, mismo que ya ha sufrido filtraciones. A pocos días de que se celebre la esperada gran final del reality show, el público ya habría decidido a quiénes eliminar. ¿Quiénes abandonarían el programa?

La casa de los famosos 2026: ¿Quiénes serían eliminados del reality la última semana?

¿Quiénes son los nominados de la última semana en La casa de los famosos 2026?

La tensión dentro de La casa de los famosos 2026, tras la reciente eliminación de Caeli, ha alcanzado niveles máximos luego de que se dieran a conocer los nombres de los últimos nominados de la temporada.

En esta ocasión, los habitantes que dependen completamente del respaldo del público son:



Fabio,

Josh,

Verónica,

Horacio,

Kenny y

Yoridán.

La dinámica de esta semana resulta especialmente complicada debido a que no habrá una sola expulsión, sino dos. ¿Quiénes son los menos favoritos?

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La casa de los famosos 2026: ¿Quiénes serán los siguientes eliminados? / Redes sociales y canva

¿Quiénes serán los dos expulsados de la última semana de La casa de los famosos 2026, según filtraciones?

De acuerdo con el más reciente reporte compartido por el periodista Gerardo Escareño en su canal de Facebook, Vaya vaya, las tendencias de votación muestran un panorama relativamente claro para algunos participantes de La casa de los famosos 2026.

Según los datos recopilados a través de su encuesta, Fabio encabeza las preferencias con un sólido 30% de los votos de salvación. Te compartimos el listado completo:



Josh: 23%,

Yoridan: 16%,

Horacio: 14%,

Kenny: 13% y,

Verónica del Castillo: 4%.

Es decir, según los datos de dicha encuesta, la cual revela el sentir de buena parte del público, una de las eliminadas presuntamente sería Verónica del Castillo. Por otra parte, el segundo eliminado está más dudoso, pues no hay mucha disparidad entre Horacio y Kenny.

Cabe señalar que estas solo son especulaciones, por lo que no hay información oficial y el resultado se sabrá en tres días.

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¿Cuándo será la final de La casa de los famosos 2026?

La casa de los famosos 2026 otorgará un premio de 200 mil dólares al gran ganador de esta sexta temporada, misma que culminará en seis días.

Durante la transmisión de la gala del pasado 4 de junio, Telemundo anunció oficialmente que la gran final de La casa de los famosos 2026 tendrá lugar el próximo 11 de junio.

Según una reciente filtración, la ganadora del reality presuntamente sería Celinee Santos, la modelo dominicana. ¿Quién lo dijo?

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