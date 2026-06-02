¡Caeli de La casa de los famosos es bisexual! Su novio Kenzo reacciona, ¿la deja?

En la actual temporada de La casa de los famosos de Telemundo se gestó un romance entre Caeli, la décimo quinta eliminada, influencer con más de 15 millones de suscriptores en YouTube y 8 millones en Instagram, y el atleta y estrella de realities Kenzo Nudo, quien nos platicó cómo tomó enterarse por otras personas que su amada es bisexual.

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Caeli y Kenzo: la reacción del influencer al conocer la orientación sexual de su novia. / Redes sociales

¿Qué dijo Kenzo Nudo de que Caeli es bisexual?

Kenzo Nudo detalló que la bisexualidad de Caeli “es un tema muy bajo que le estén tirando (varios de los integrantes del reality) con eso. A mí no me importa ni me molesta que sea bisexual. Yo me enteré porque nos llegó un mensaje de afuera. Fueron a gritar que a ella le gustaban las mujeres, y sí me sorprendí un poquito, porque me hubiera gustado que viniera de ella”.

“Sin embargo, también entiendo el punto de que es un reality muy grande y no es fácil abrirte con esas cosas, cuando te están grabando todo. Comprendí que no me lo dijera, pero confío en ella. Sé que si ama a una persona va a ser leal”, dijo el atleta.

Kenzo nos confesó cómo le hace para no tener recelo ante esta situación. “Tengo mucha confianza en Caeli, por todo lo que me ha demostrado. Además, ella me dijo que cuando ama a una persona nunca la va a traicionar, siempre va a estar a su lado. No importa si es bisexual o no. Y sí, le voy a creer. Con que ella me ame y sea leal, no pasa nada”.

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El papá de Caeli dio el visto bueno a su relación. / Redes sociales

¿Kenzo Nudo espera a Caeli tras su salida de La casa de los famosos?

Caeli es la última eliminada de la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo, y Kenzo aseguró que se encuentra esperándola afuera para afianzar su relación, a diferencia de una parte del público que no opina lo mismo. “Mucha gente no cree en el amor del reality, pero sí es muy real. Ahí tuvimos sentimientos que crecieron muy rápido y siguen creciendo. Yo sigo esperándola afuera. Ella ha continuado hablando de mí y sé que me extraña. La voy a esperar y vamos a ver qué pasa acá afuera”.

Por lo mientras, ya tuvo contacto con el papá de Caeli, su suegro. “Ya hemos hablado por teléfono, pero tengo muchas ganas de conocerlo en persona”. Y asegura que ya hasta le dio su visto bueno. “Se portó muy buena onda conmigo desde que salí de La casa. Me mandó un mensaje, y su equipo me mandó unas flores al hotel. Es muy sencillo. Nos vamos a juntar pronto y nos vamos a llevar muy bien. Quiero conocer al resto de su familia y a sus animales. Hay mucho futuro con ella”.

Sobre cómo le harán para sobrellevar la distancia, ya que él actualmente vive en Estados Unidos y ella en México, refiere: “Yo ya tenía planes de regresarme al país. Yo soy de Puerto Vallarta. Primero vamos a viajar para conocernos más, y pues ya después me regreso para acá. Yo quiero estar donde ella esté”.

En Las estrellas bailan en Hoy, Caeli también se enamoró de su compañero, Aristeo Cázares, a lo que Kenzo señaló. “Creo que son 2 situaciones diferentes. A mí no me importa el pasado. Yo también me enamoré en el reality de EU en el que estuve, Love island. Salí con una chica por 1 año. Sí creo en los amores que se dan en los programas”.

Finalmente, sobre su propio desempeño en La casa de los famosos, comentó: “Me sentí bien, hice todo lo que pude. Yo soy tranquilo y ya me estaba saturando. Hubo momentos muy bonitos. Lo más positivo fue conocer a Caeli”.

“Lo que no me gustó es que Josh Martínez dijera que corriera, que Caeli no es para mí. Se me hace un juego muy bajo. Intentaron que rompiéramos nuestra relación, que le duela, pero se pasaron”.

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En cada reality show que participa, Caeli roba corazones. / Redes sociales

¿Quién es Caeli?

Caeli inició su camino en 2010 en redes sociales

Actualmente, su canal de YouTubecuenta con más de 15 millones de suscriptores. En Instagram tiene más de 8 millones de seguidores.

Debutó como modelo y cantante.

En 2024 lanzó el sencillo “Oh Daddy” junto con Joey Montana.

Su video más visto es su “Roast yourself challenge”, subido en 2017; cuenta con más de 60 millones de views en YouTube.

En 2024 participó en Las estrellas bailan en Hoy, donde llegó hasta la gran final.

¿Quién es Kenzo Nudo, el novio de Caeli?

Kenzo Nudo, novio de Caeli

También trabajó como modelo.

Saltó a la popularidad internacional en 2023 al ser parte del reality estadounidense Love island.

Este año fue parte de La casa de los famosos de Telemundo, donde fue el décimo eliminado.

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